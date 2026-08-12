Savivaldybė: dauguma mokinių jau gavo kvietimus mokytis Vilniaus mokyklose

„Šiemet mėnesiu paankstinome priėmimo pradžią, suformavome didesnį klasių kiekį ir įvedėme kitus esminius pakeitimus. Tai pasiteisino ir galime matyti pirmuosius džiugius rezultatus. 98 proc. teikusiųjų prašymus jau priimti į norimas mokyklas, likusią dalį daugiausiai sudaro ne Vilniuje gyvenantys vaikai“, – pranešime teigia Vilniaus vicemeras Vytautas Mitalas.
V. Mitalas priduria, kad laisvų vietų mokyklose ir darželiuose vis dar yra, o priėmimo procesas vyks iki pat rugsėjo mėnesio pradžios.
Savivaldybė nurodo, kad į pirmąsias klases šiemet pateikta beveik 6 tūkst. prašymų, o kvietimus mokytis jau gavo beveik 5,5 tūkst. vaikų, taip pat eilėje dar laukia 233 vaikai, iš kurių sostinėje deklaruotas yra 51. Tuo metu mokyklose dar yra 1 062 laisvos vietos.
Į penktąsias klases iš viso pateikta daugiau nei 6 tūkst. prašymų, tėvus jau pasiekė per 6 tūkst. kvietimų, o eilėje laukia 142 vaikai, iš jų 61 – deklaruotas Vilniuje. Anot savivaldybės, laisvų vietų šiose klasėse šiuo metu yra 857.
Tuo metu į pirmąsias gimnazijos klases (9 kl.) pateikta per 6 tūkst. prašymų. Skelbiama, kad kvietimus jau gavo beveik 6 tūkst. mokinių, tačiau eilėje dar laukia 230 mokinių, iš kurių 95 yra deklaruoti Vilniuje. Šiuo metu mokyklose dar likusios 1 221 laisvos vietos.
Taip pat į trečiąsias gimnazijos klases (11 kl.) pateikta per 5,5 tūkst. prašymų, iš jų kvietimus jau gavo 5,1 tūkst. mokinių. Eilėje laukia dar 446 būsimi vienuoliktokai, iš kurių 332 deklaruoti Vilniaus mieste. Šiuo metu mokyklose dar yra 844 laisvos vietos.
Kaip nurodo savivaldybė, bendrai šiemet pateikta apie 26,3 tūkst. prašymų, kai pernai iki rugpjūčio pabaigos buvo pateikta virš 27,6 tūkst. Numatoma, kad nuo šių metų rugsėjo 1 d. Vilniaus miesto savivaldybės mokyklas lankys daugiau nei 72,6 tūkst. mokinių.
Pabrėžiama, kad rugpjūčio 21, 25 ir 28 dienomis bus siunčiami papildomi kvietimai į likusias laisvas vietas kvietimo dar neturintiems mokiniams.
„Iki rugpjūčio 20 d. tėvai, kurių vaikai dar nėra gavę kvietimo, gali koreguoti jau pateiktus prašymus arba pateikti naujus, jei ankstesnis prašymas nebuvo užregistruotas. Taip pat galima atsisakyti anksčiau gauto kvietimo ar jau pasirašytos mokymo sutarties ir pretenduoti į kitas mokyklose likusias laisvas vietas“, – rašoma savivaldybės pranešime.
Tuo metu sostinės darželiuose dar yra 810 laisvų vietų, o bendroje eilėje laukia 887 vaikai, norintys pirmą kartą patekti į darželį.
Preliminariais duomenimis, Vilniaus miesto darželius nuo rugsėjo lankys apie 29,8 tūkst. vaikų.
Savivaldybės teigimu, šiuo metu daugiausia laisvų vietų yra Žirmūnų, Naujininkų, Karoliniškių, Viršuliškių ir Lazdynų seniūnijose. Tuo metu didžiausias poreikis išlieka Verkių, Pilaitės, Naujosios Vilnios, Pašilaičių ir Fabijoniškių seniūnijose.
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