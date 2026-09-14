Pristatoma buvusios Vilniaus oro uosto teritorijos vystymo koncepcija

Tokia plėtra tapo galima atsisakius planų čia įrengti alternatyvų Vilniaus tarptautinio oro uosto kilimo ir tūpimo taką. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos užsakymu UAB Vilniaus vystymo kompanija parengtoje vystymo koncepcijoje taip pat formuojamas gatvių ir želdynų tinklas, numatomos viešosios erdvės bei teritorijos vystymui reikalinga inžinerinė infrastruktūra.
„Šios teritorijos atlaisvinimas yra svarbus pokytis pietinei Vilniaus daliai. Dešimtmečius galimybes čia ribojęs rezervavimas nebegalioja, todėl dabar galime aiškiai susitarti, kokia kryptimi ši miesto dalis turėtų augti, kokios veiklos joje galėtų kurtis ir kokios infrastruktūros tam reikės“, – teigė Vilniaus miesto vyriausioji architektė Laura Kairienė.
Rugsėjo 28 d. 17.30 val. gyventojai, teritorijos žemės savininkai, verslo atstovai ir visi besidomintys kviečiami į parengtos buvusios Vilniaus oro uosto rezervinės teritorijos vystymo koncepcijos pristatymą. Susitikimas vyks nuotoliniu būdu „Microsoft Teams“ platformoje.
Norinčius dalyvauti kviečiame registruotis: https://forms.cloud.microsoft/e/RJsaF6Usz7.
Prisijungimo nuoroda bus atsiųsta užsiregistravusiems dalyviams.
Po koncepcijos pristatymo bus skirta laiko klausimams ir atsakymams.
Iki susitikimo pateikti klausimai bus aptariami pirmiausia. Juos kviečiame iš anksto pateikti šioje formoje: https://forms.cloud.microsoft/e/nT7sbMvzN0.
Kviečiame susipažinti su siūlomais sprendiniais: aiškinamoji dalis ir pagrindinės schemos.
Kodėl reikalinga vystymo koncepcija?
Koncepcija nustato bendrą visos teritorijos vystymo viziją ir principus, tačiau pati savaime nėra detalusis planas. Šis dokumentas taps pagrindu jau pradėtiems ir ateityje rengiamiems detaliesiems planams, kuriuose, atskirose teritorijos dalyse, bus detalizuojami tokie sprendiniai, kaip užstatymas, gatvių ir viešųjų erdvių struktūra, želdynai, susisiekimo bei inžinerinė infrastruktūra.
Taip skirtingu metu vystomi sklypai ir kvartalai bus planuojami kaip viena teritorija.
Toks planavimas leidžia į daugiau nei 200 hektarų teritoriją pažvelgti kaip į visumą. Gatvių tinklas, želdynai, inžinerinė infrastruktūra ir būsimi kvartalai planuojami tarpusavyje derinant jų poreikius, o ne kiekvieną sklypą vertinant atskirai.
Tai suteikia daugiau aiškumo miesto bendruomenei, žemės savininkams ir potencialiems investuotojams, kokios plėtros šioje Vilniaus dalyje siekiama.
Naujas požiūris į pramonės ir verslo teritorijas
Didžiojoje planuojamos teritorijos dalyje numatoma pramonės ir sandėliavimo objektų plėtra, kartu sudarant galimybes komercinei veiklai.
Komercinius ir administracinius pastatus siūloma koncentruoti arčiau pagrindinių transporto ašių, o didesnio ploto sandėliavimo objektus – toliau nuo jų. Tokiu principu siekiama formuoti aiškesnę ir kokybiškesnę pagrindinių gatvių urbanistinę aplinką.
Koncepcijoje nustatomi ir užstatymo principai. Didžiojoje teritorijos dalyje numatomas iki 16 metrų aukščio užstatymas, o centrinėje dalyje prie Liepkalnio gatvės – iki 20 metrų.
Taip Liepkalnio gatvė būtų formuojama kaip ryškesnė pagrindinė teritorijos urbanistinė ašis. Konkretus pastatų aukštis vėlesniuose etapuose turės būti tikslinamas atsižvelgiant į esamą reljefą, aerodromo apsaugos zonų reikalavimus ir atsakingų institucijų sąlygas.
Dideliuose kvartaluose taip pat paliekama galimybė formuoti bendro naudojimo teritorijas ir vidines viešąsias erdves.
Siekiama, kad būsima pramonės ir verslo teritorija būtų planuojama kaip visavertė miesto dalis, o ne vien atskirų gamybos ar sandėliavimo objektų telkinys.
Svarbi koncepcijos dalis – žalioji teritorijos struktūra. Atsižvelgiama į teritorijoje esančius valstybinės reikšmės miškus ir kitus medžiais apaugusius plotus, numatomos atskirųjų želdynų teritorijos bei žaliosios jungtys. Urbanizuojamose teritorijose taip pat išskiriami ruožai, kuriuose turėtų būti telkiami priklausomieji želdynai.
Pietinėje teritorijos dalyje žaliosios juostos atliktų ir buferio funkciją tarp planuojamų pramonės bei sandėliavimo objektų ir piečiau esančių ar suplanuotų gyvenamųjų teritorijų. Taip siekiama išlaikyti gamtines jungtis ir kartu sukurti aiškesnį perėjimą tarp skirtingo pobūdžio miesto teritorijų.
Naujas gatvių tinklas ir inžinerinė infrastruktūra
Koncepcijoje daug dėmesio skiriama šiuo metu nepakankamai išvystytai susisiekimo ir inžinerinei infrastruktūrai. Teritorijoje planuojamas vidinis gatvių tinklas, kuris sujungtų būsimus kvartalus ir leistų jų aptarnavimą organizuoti per numatytas jungtis su pagrindinėmis gatvėmis.
Tai ypač svarbu dėl dabartinės teritorijos situacijos. Joje nėra centralizuotų vandens tiekimo, buitinių ir paviršinių nuotekų surinkimo tinklų, o tolesnei urbanizacijai reikės stiprinti ir elektros energijos tiekimo infrastruktūrą.
Koncepcija sudaro pagrindą tolesniuose planavimo ir projektavimo etapuose nuosekliai spręsti vandentiekio, nuotekų, elektros tiekimo ir kitų inžinerinių tinklų plėtrą kartu su gatvių bei būsimų kvartalų vystymu.
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