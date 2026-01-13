Prekybos centras „G9“ įspėtas dėl diskriminacijos

Pasak lygių galimybių kontrolierės Birutės Sabatauskaitės, tiriant skundą buvo nustatyta, jog šioje situacijose pareiškėja patyrė diskriminaciją, jai buvo apribotos lygios galimybės gauti viešąją paslaugą.
„Prekybos centro klientė buvo priversta pakartotinai aiškinti ir įrodinėti savo negalią viešoje vietoje, kitų lankytojų akivaizdoje. Tokie apsaugos darbuotojo veiksmai lėmė priešiškos, žeminančios ir orumą žeidžiančios aplinkos sukūrimą, o tai galima vertinti kaip priekabiavimą dėl negalios“, – pranešime cituojama B. Sabatauskaitė.
Tarnybai kreipusis į prekybos centro „G9“ atstovus, šie teisinosi, kad tokia situacija susiklostė klientei pasinaudojus bendruoju įėjimu į tualetus, susimokėjus už paslaugą. Jų teigimu, tokiu atveju asmenų su negalia tualetas lieka uždarytas.
Prekybos centro atstovai taip pat pažymėjo, kad asmenims su negalia yra įrengti kiti, nemokami varteliai, atsidarantys paspaudus mygtuką ir susisiekus su apsaugos darbuotoju. Anot jų, tokia tvarka įvesta siekiant įsitikinti, kad asmenims su negalia skirtais tualetais nesinaudotų pašaliniai žmonės.
Visgi prekybos centro atstovai pripažino, kad tokia procedūra turi trūkumų, ir pažadėjo imtis priemonių jai tobulinti. Bendrovė taip pat neteisino apsaugos darbuotojo elgesio ir pripažindama, kad jis buvo neetiškas ir nemandagus.
Tarnyba įspėjo prekybos centrą dėl Lygių galimybių įstatymo pažeidimo bei rekomendavo keisti asmenims su negalia skirtų tualetų naudojimo tvarką, užtikrinant, kad ji būtų aiški, suprantama ir realiai prieinama visiems asmenims. Taip pat rekomenduota su šia tvarka supažindinti visus prekybos centro darbuotojus.
