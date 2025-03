Grūmoja Vilniaus savivaldybei: tai – diskriminacija

Tarnyba rekomendavo savivaldybei keisti leidimų išdavimo tvarką, tačiau ji kol kas to daryti neketina.

Kaip trečiadienį paskelbė tarnyba, į ją kreipėsi gyventojas, kuris aiškino, kad yra deklaravęs gyvenamąją vietą sostinėje ir siekia gauti leidimą statyti savo automobilį gatvėse netoli namų.

Tačiau paslauga jam nesuteikiama, mat jis neturi vairuotojo pažymėjimo, tad žmogus dėl to yra priverstas už savo automobilio statymą mokėti gerokai brangiau.

Gyventojas atkreipė dėmesį, kad nepaisant to, jog neturi vairavimo pažymėjimo, jam tai nesutrukdė nusipirkti ir savo vardu registruoti automobilį. Vyras akcentavo, kad automobiliu jį vežioja kitas asmuo.

Dėl šios gyventojo užklausos tarnyba pradėjo tyrimą.

Vilniaus miesto savivaldybė informavo, kad lengvatiniai leidimai automobilių išties išduodami tik gyvenamąją vietą deklaravusiems ir vairuotojo pažymėjimą turintiems vilniečiams.

Savivaldybės atstovų tvirtinimu, tokia tvarka nustatyta siekiant, kad automobilių statymo leidimais nebūtų piktnaudžiaujama, jais naudotųsi tik tie, kurie turi teisę vairuoti, nes kartais tokie leidimai yra perleidžiami ar net pardavinėjami kitiems asmenims.

Be to, anot savivaldybės, norima, kad suteikiamų leidimų skaičius nebūtų per didelis, o miestiečiai, neturintys teisės į tokią lengvatą, turėtų mokėti įprastą automobilių statymo rinkliavą.

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos teisininkės Laimos Vengalės-Dits teigimu, teisės vairuoti automobilį neturėjimas ar jos praradimas nereiškia, kad nebegalima įsigyti transporto priemonės ir jos naudoti savo poreikiams. Tai esą galima daryti samdant vairuotoją, prašant artimųjų ar draugų pagalbos.

„Dabar tokie gyventojai patenka į mažiau palankią padėtį nei tie, kurie automobilius vairuoja patys, kadangi už statymą privalo mokėti pilną kainą“, – sakė ji.

Pasak teisininkės, tokios situacijos gali būti vertinamos kaip diskriminacija dėl socialinės padėties.

Be to, L. Vengalės-Dits pastebėjimu, savivaldybės numatytas reikalavimas turėti vairuotojo pažymėjimą, nepaisant to, ar žmogus turi automobilį, ar ne, neužkerta kelio piktnaudžiavimui lengvatiniais leidimais.

Esą deklaravę gyvenamąją vietą žmonės, neturintys automobilio, gali išpirkti tokius leidimus draugams, kolegoms ar kitiems asmenims, norintiems statyti automobilį mokamoje zonoje.

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba Vilniaus miesto savivaldybei rekomendavo papildyti taisykles taip, kad ir vairuotojo pažymėjimo neturintys, bet automobilį nuosavybės teise valdantys bei gyvenamąją vietą sostinėje deklaravę vilniečiai galėtų kreiptis dėl lengvatinio leidimo statyti transporto priemonę apmokestinamose zonose.

Vilniaus miesto savivaldybė atsakyme Tarnybai pažymėjo, kad kol kas keisti tvarkos neketina, tačiau „ateityje, padidėjus piktnaudžiavimo atvejų nepagrįstai naudojantis vietinės rinkliavos lengvatomis ar padidėjus bendram gyventojo leidimų skaičiui, Vilniaus miesto savivaldybės tarybai gali būti siūloma peržiūrėti leidimų išdavimo sąlygas“.