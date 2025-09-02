Prasidėjus rugsėjui vėl erzina spūstys Vilniuje: bandote pakartoti Baltijos kelią?

„Baltijos kelią atkartoti bandot?“ – feisbuke klausė vienas vairuotojas.
„Rugsėjo pirma savaitė, tai viskas čia normalu. Ne pirmi metai“, – paaiškino kitas vairuotojas.
Kaip jau rašyta, rugsėjį padaugėja iššūkių keliuose.
Lietuvos policija, siekdama užtikrinti jų saugumą ir sumažinti mokslo metų pradžios jaudulį, kartu su visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais pradeda tradicinę ilgametę prevencinę akciją „Rugsėjis: visi kelyje – visi atsakingi“.
Rugsėjo pirmąją savaitę, o kai kur – visą mėnesį policijos pareigūnai kartu su savanoriais budės prie pėsčiųjų perėjų, esančių šalia mokyklų, pasitiks mažuosius moksleivius, padės jiems saugiai pereiti gatvę, stebės, kad vairuotojai būtų atidūs, ir tikrins jų blaivumą. Šalia kasdienės pagalbos vaikams vyks ir prevencinės priemonės, skirtos vyresniems jauniems eismo dalyviams – moksleiviams ir studentams. Pareigūnai tikrins, ar jie laikosi Kelių eismo taisyklių, ar segasi saugos diržus, ar važiuodami dviračiu ar elektrine mikrojudumo priemone, elektriniu paspirtuku dėvi šalmą, šviesą atspindinčią liemenę, ar nedaro šiurkščių pažeidimų. Taip pat bus užtikrinama, kad vaikus į mokyklas mokyklinių ir maršrutinių autobusų vairuotojai vežtų saugiai.
