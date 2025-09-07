Jau šį vakarą – ypatingas „kruvinasis“ reginys danguje: kada geriausia stebėti

Mėnulis oficialiai bus pilnas 21.10 val. rugsėjo 7 d., o tekėti pradės jau 19.58 val.
Šių metų Kukurūzų Mėnulis taip pat yra visiškas Mėnulio užtemimas kai kuriose pasaulio vietose. Lietuvoje Mėnulio užtemimas prasidės 20.30 val., maksimumą pasieks 21.12 val., o baigsis 21.53 val.
Kai kuriose Europos dalyse „kruvinasis mėnulis“ bus matomas 82 minutes – tai ilgiausias visiškas Mėnulio užtemimas nuo 2022 m. lapkričio 8 d. Jis bus beveik identiškas visiškam Mėnulio užtemimui, matytam Šiaurės Amerikoje 65 minutes 2025 m. kovo 14 d.
Į pilnatį galite žiūrėti be jokių optinių priemonių, tačiau jei ją stebėsite Mėnulio pakilimo metu, žvaigždžių stebėjimo žiūronai ir kiemo teleskopai gali padėti atskleisti Mėnulio paviršiaus detales, kurios nėra matomos plika akimi. Kylant pilnačiai, jos atspindima šviesa žymiai padidėja, todėl sunku tiesiogiai stebėti Mėnulį.
Kitą vakarą, pirmadienį, rugsėjo 8 d., mažėjantis Mėnulis bus arti Saturno. Žieduotoji planeta bus ypač ryški, nes rugsėjo 20 d. pasieks savo metinę opoziciją – kai bus arčiausiai Žemės.
