Policija: perimti du balionai, sulaikyti keturi įtariamieji kontrabandos gabenimu

Balionai buvo aptikti Vilniaus ir Trakų rajonuose.
Minimu laikotarpiu rasta 7,5 tūkst. pakelių kontrabandinių cigarečių.
Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis Eltai sakė, kad, įtarus kontrabandos gabenimu, vėlų ketvirtadienio vakarą buvo sulaikyti keturi įtariamieji. Pradėti ikiteisminiai tyrimai, vienas tyrimas pradėtas dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis medžiagos, nes pas sulaikytąjį buvo rasta į narkotikus panašių medžiagų.
Nuo lapkričio 24 dienos vyksta policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos, Muitinės kriminalinės tarnybos ir Karo policijos reidai šalies pasienio rajonuose.
Per tą laiką šios pajėgos perėmė 21 oro balioną ir 43 tūkst. 356 pakelių kontrabandinių cigarečių.
Tęsiantis kontrabandinių balionų antplūdžiams, trikdantiems Vilniaus oro uosto veiklą, Vyriausybė planuoja skelbti ekstremalią situaciją dėl grėsmės civilinei saugai.
Apie tai penktadienį Eltą informavo ministrės pirmininkės patarėjas Ignas Algirdas Dobrovolskas.
Dėl kontrabandinių balionų keliamo pavojaus Vilniaus oro uosto darbas pastaraisiais mėnesiais buvo sustabdytas ne kartą. Pastarąjį kartą oro erdvė virš oro uosto buvo uždaryta trečiadienio vakarą, o ypač intensyvi kontrabandinių balionų ataka patirta savaitgalį.
Reaguojant į besitęsiančius incidentus, spalio pabaigoje Vyriausybė nutarė mėnesiui uždaryti sieną su Baltarusija. Vis tik, siena buvo atidaryta anksčiau, siekiant spręsti situaciją dėl Baltarusijoje įstrigusių vežėjų. Tiesa, režimas jiems neleidžia grįžti atgal į Lietuvą, dėl to vežėjai svarsto rengti protestą.
Lietuvai susiduriant su, politikų vertinimu, hibridine ataka, susiklosčiusi situacija ne kartą aptarinėta įvairiuose formatuose – Nacionalinio saugumo komisijoje (NSK), taip pat ir tarptautiniu lygiu.
