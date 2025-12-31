 Policija skelbia apie reidus sausį

Policija informuoja eismo dalyvius apie sausį valstybinės (magistraliniuose, krašto, rajoniniuose) ir vietinės reikšmės keliuose vykdomas prevencines priemones. Pareigūnai patruliuos viešai, neviešai ar taikydami mišrų patruliavimo būdą.

Sausio 2–5 d., 8–11 d., 14–17 d. – transporto priemonių vairuotojų blaivumo, apsvaigimo nuo narkotinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų patikrinimai.

Sausio 19–21d. – vairuotojų nesustojimo prieš pėsčiųjų perėją, kai to reikalaujama pagal Kelių eismo taisykles, kontrolė.

Sausio 24–26d. – važiavimo per sankryžas, geležinkelio pervažas, šviesoforo signalų paisymo kontrolė.

Sausio 28–30d. – transporto priemonių vairuotojų veiklos, nesusijusios su vairavimu (naudojimasis mobiliojo ryšio priemonėmis vairuojant, kai neturima laisvų rankų įrangos, ir pan.), kontrolė. Taip pat privalomų saugos priemonių (saugos diržų, vaikams skirtų specialių sėdynių (prisegimo sistemų), saugos šalmų)) naudojimo kontrolė.

Rekomenduojama prieš kelionę pasidomėti meteorologinėmis ir eismo sąlygomis www.eismoinfo.lt.

