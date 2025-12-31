Policija skelbia apie reidus sausį

Sausio 2–5 d., 8–11 d., 14–17 d. – transporto priemonių vairuotojų blaivumo, apsvaigimo nuo narkotinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų patikrinimai.
Sausio 19–21d. – vairuotojų nesustojimo prieš pėsčiųjų perėją, kai to reikalaujama pagal Kelių eismo taisykles, kontrolė.
Sausio 24–26d. – važiavimo per sankryžas, geležinkelio pervažas, šviesoforo signalų paisymo kontrolė.
Sausio 28–30d. – transporto priemonių vairuotojų veiklos, nesusijusios su vairavimu (naudojimasis mobiliojo ryšio priemonėmis vairuojant, kai neturima laisvų rankų įrangos, ir pan.), kontrolė. Taip pat privalomų saugos priemonių (saugos diržų, vaikams skirtų specialių sėdynių (prisegimo sistemų), saugos šalmų)) naudojimo kontrolė.
Rekomenduojama prieš kelionę pasidomėti meteorologinėmis ir eismo sąlygomis www.eismoinfo.lt.
