Kriminologas atsakė, ar Kalėdų Senelis – nusikaltėlis

– Artėja Kalėdos – metas, kai naktį raudonai apsirengęs vyras patenka į mūsų namus. Ar, žvelgiant teisiškai, Kalėdų Senelis nedaro nusikaltimo?
– Manau, kad ne. Galima sakyti, kad jis gauna kvietimą. Teoriškai įsibrovimas galėtų būti svarstomas, nes kaminas nėra įprasta įėjimo vieta, tačiau kvietimas viską pakeičia.
– Kalėdų Senelis keliauja su elniais, kurie visą naktį praleidžia ant stogų. Ar tai galėtų būti laikoma gyvūnų gerovės pažeidimu?
– Čia jau būtų labai arti žiauraus elgesio su gyvūnais. Kita vertus, galima manyti, kad egzistuoja tam tikras susitarimas. Tai labiau civilinės teisės, o ne baudžiamosios atsakomybės klausimas.
– O kaip dėl elfų, kurie, pasak pasakų, dirba visą parą – ar tai nėra darbuotojų teisių pažeidimas?
– Galima įžvelgti ir darbuotojų teisių pažeidimų, ir net mobingo požymių. Taip pat kyla klausimų dėl saugių darbo sąlygų.
– Kodėl dovanas gauna tik geri vaikai? Ar tai nėra diskriminacija?
– Skirstymas į gerus ir blogus yra problemiškas. Mes per dažnai ne tik vaikus, bet ir suaugusiuosius vertiname pagal šią schemą. Tai žeidžia ir supaprastina realybę. Apie tai ir kalbame savo renginyje – kaip nebijoti „blogio“, pabandyti jį suprasti ir sugriauti kai kuriuos nusistovėjusius mitus.
– Jūsų fakultetas rengia „Kriminologų Kalėdas“. Kas tai per renginys?
– Renginys vyks Vilniaus universiteto Didžiajame kieme esančioje Mažosios Saulės kavinėje, studentų kartais vadinamoje „morgu“. Tikimės jaukaus ir prasmingo susitikimo, kuris padėtų susimąstyti apie tamsą ir šviesą mūsų gyvenime.
– Dar vienas klausimas: ar perdovanota Kalėdų dovana galėtų būti laikoma nusižengimu?
– Į šį klausimą neturiu aiškaus atsakymo. Asmeniškai su tuo nesu susidūręs.
– Jei Kalėdų Seneliui vis dėlto tektų taikyti Baudžiamąjį kodeksą, už ką jis galėtų būti pirmiausia baudžiamas?
– Man labiausiai rūpi gyvūnų klausimas – elniai, visą naktį praleidžiantys ant stogų.
– Kuri kalėdinė pasaka jums atrodo problemiškiausia?
– Pačios pasakos nėra problemiškos, jei suprantame, kad tai – pasakos. Kur kas sudėtingesnės yra kai kurios lietuvių tautosakos šiurpės, bet jos dažniausiai nesusijusios su Kalėdomis.
– Filmas „Vienas namuose“ – ar tai pamoka apie nusikaltimus?
– Šis filmas nieko neišmoko apie nusikaltimus. Tačiau tai, kad žmonės kasmet jį žiūri kartu ir juokiasi iš tų pačių scenų, man atrodo labai gera tradicija.
– Ką kriminologas pirmiausia pastebi kalėdiniame vakarėlyje?
– Kalėdų Senelį, jeigu jis ten yra. O daugiau – ne viską galima pasakoti viešai.
– Pabaigai – ko palinkėtumėte, kad šventės būtų kuo mažiau „teisiškai skausmingos“?
– Mažiau alkoholio, daugiau taikos ir gebėjimo atpažinti šviesą net tamsoje.
