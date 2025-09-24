Pakoreguotas 2025-ųjų Vilniaus biudžetas: sveikatai lėšų skirta bus mažiau

Už pakoreguotą 2025 m. sostinės biudžetą balsavo 30 tarybos narių, 2 buvo prieš ir 12 susilaikė.
Biudžeto padidėjimą nulėmė didesnis nei tikėtasi surinktų mokesčių, turto pajamų ir valstybės biudžeto dotacijų kiekis.
Iš papildomų lėšų didėjo asignavimai sostinės švietimo projektams – nuo 778 mln. iki 810 mln. eurų, aplinkai ir miesto plėtrai skirta 25 mln. eurų daugiau – vietoje 214 mln. skirta 239 mln. eurų. 4 mln. eurų lėšų skirta socialinei apsaugai – vietoje metų pradžioje numatytų 140 mln. skirti 144 mln. eurų.
Didžiausias pokytis matomas judumui skirtuose asignavimuose, kurie didėjo beveik 60 mln. eurų – vietoje 158,3 mln. skirta beveik 218 mln. eurų.
Vienintelės sritys, kurioms skirtas mažesnis, nei 2025 m. pradžioje numatytas finansavimas – sveikata ir sveikatingumas (vietoje 73,7 mln. eurų skirta 71,4 mln. eurų) bei administravimas (vietoje 110 mln. skirta 108,7 mln. eurų).
Pasak sostinės mero Valdo Benkunsko, dar vieno sostinės biudžeto perskirstymo galima tikėtis artėjant metų pabaigai, gruodžio mėnesį.
Šiemet nacionaliniu lygiu pirmąsyk buvo pradėti planuoti trimečiai biudžetai, tad kartu su 2025-ųjų metų Vilniaus miesto biudžetu sausį buvo priimti ir 2026-ųjų, 2027-ųjų metų biudžetai.
