Nuo riedėjimo tako patraukus nuslydusį lėktuvą, Vilniaus oro uostas atnaujino darbą

Apie tai pranešė Lietuvos oro uostai.
Operacijos buvo atnaujintos 3.55 val.
ELTA primena, kad 13.43 val. trečiadienį Vilniaus oro uoste iš Varšuvos nusileidęs „LOT Polish Airlines“ avialinijų orlaivis nuvažiavo nuo riedėjimo tako. Keleiviai incidento metu nenukentėjo.
„LOT Polish Airlines“ atstovas informavo, kad iš Varšuvos į Vilnių atskridusiame lėktuve buvo 63 keleiviai ir keturi įgulos nariai.
„Priežastis, kodėl Vilniuje nusileidęs orlaivis, važiuodamas link aikštelės, nuvažiavo nuo riedėjimo tako, nustatys Teisingumo ministerijos tyrėjai“, – rašoma pranešime.
Ketvirtadienį galimi skrydžių vėlavimai dėl sutrikusios įgulų ir orlaivių rotacijos.
Keleiviai, kurių skrydžiai buvo paveikti, kviečiami tiesiogiai susisiekti su savo oro bendrovėmis dėl detalesnės informacijos ir sekti informaciją apie skrydžius Vilniaus oro uosto svetainėje www.vno.lt.
