Incidentas Vilniaus oro uoste: kas žinoma

„Tokia tikimybė šiam momentui yra. Viskas priklausys nuo to, kada prasidės lėktuvo patraukimo darbai, kaip jie vystysis toliau, kaip pavyks lėktuvą iš incidento greitai patraukti į šoną. Tuomet bus aišku, kiek gali tekti ar teks dar pratęsti oro uosto veiklos apribojimą“, – trečiadienį sostinės oro uoste žurnalistams komentavo J. Taminskas.
„Dabar lėktuvą apžiūri saugos tyrėjas ir kada jis pabaigs apžiūrą ir duos leidimą, kad lėktuvą būtų galima patraukti iš įvykio vietos, tada prasidės lėktuvo evakuacijos darbai ir tik atlaisvinus taką bus galima atnaujinti oro uosto veiklą“, – sakė jis.
Ministras taip pat pažymėjo, kad šiuo metu veikia psichologinės pagalbos ir karštoji linijos.
„Veikia psichologinės pagalbos linija, jeigu kartais reikėtų buvusiems keleiviams paskambinti oro uostui. Lygiai taip pat ir karštoji linija veikia dėl atidėtų laikinai skrydžių, nes šiam momentui oro uosto veikla yra sustabdyta iki 19 val.“, – kalbėjo J. Taminskas.
Susisiekimo ministras taip pat nurodė, kad šiuo metu nėra pakankamai duomenų teigti, jog nusileidimo takas buvo slidus ar ne.
„Į tuos klausimus, ar tai yra dėl tako, ar dėl kitų aplinkybių, atsakys tyrimas“, – sakė jis.
„Šiuo momentu, kol nėra tyrimo išvadų, mes negalime konstatuoti, kad tai yra oro uosto atsakomybės tam tikra dalis, ar visgi ne oro uosto. Reikia sulaukti tyrimo“, – pabrėžė J. Taminskas.
Apribojimai paveikė kelis tūkstančius keleivių
Pasak ministro, iš viso dėl nutikusio incidento ir įvestų oro uostos veiklos apribojimų buvo paveikti keli tūkstančiai keleivių.
„Kelis tūkstančius šiuo momentu skaičiuojame. Iki 19 val. buvo sutrikdyti 34 skrydžiai, tiek išskrendant, tiek parskrendant bendroje sumoje“, – sakė jis.
„Vėlavimai priklausys nuo to, kaip greitai pavyks likviduoti incidentą, patraukti orlaivį ir atnaujinti oro uosto veiklą“, – pridūrė J. Taminskas.
LTOU vadovas: buvo imtasi visų priemonių, kad tako būklė būtų gera
Lietuvos oro uostų (LTOU) generalinis direktorius taip pat ragina sulaukti tyrimo rezultatų ir apie galimas incidento priežastis spėlioti nenorėjo. Tiesa, jis užtikrino, jog Vilniaus oro uosto darbuotojai ėmėsi visų reikalingų išankstinių priemonių, kad takas, nuo kurio nuslydo lėktuvas, būtų geros būklės.
„Spekuliuoti apie priežastis dabar tikrai ne laikas – jas nustatys tyrimas. Ne vienas lėktuvas kilo ir leidosi, o tako priežiūros darbai vyksta nuolat. (...) Visada yra imamasi įprastinių veiksmų, kurie reikalingi žiemos sąlygomis. Šiandienos situacija nebuvo netipinė. Pagal tą informaciją, kurią turime dabar – buvo imtasi visų reikalingų priemonių, kad palaikyti gerą tako būklę“, – trečiadienį žurnalistams sakė S. Bartkus.
Anot jo, kol kas nėra iki galo aišku, kiek keleivių ar skrydžių buvo paveikta dėl incidento, bet tvirtina, jog vienaip ar kitaip buvo paveiktos kelios dešimtys reisų.
„Informacija yra kintanti, nes praėjo dar tik kelios valandos po paties įvykio. Tiesa, nemažai skrydžių buvo nukreipti į kitus oro uostus – Kauno, Rygos ir kitus. Kai kurios aviakompanijos kol kas yra atidėjusios skrydžius ir laukia galimybės, kada tik galės išskristi. Bendrai, kalbame apie keliasdešimt skrydžių, kurie buvo vienaip ar kitaip paveikti“, – teigė LTOU vadovas.
Jis pridūrė, jog informacijos apie galimas kompensacijas ar kitas gerovės užtikrinimo priemones LTOU neturi, o nukentėję keleiviai dėl to turėtų kreiptis į oro linijas, su kuriomis skrido ar planuoja skristi.
„Kiekvienu tokiu atveju, pagrindinis kontaktas yra aviakompanija, iš kurios pirko skrydžio bilietą. Tiesa, pirmiausia keleiviams turbūt labiausiai rūpi ne kompensacijos, o rūpyba – kas liečia maitinimą ar net nakvynę, jei jie užstrigo kituose oro uostuose. Keleiviai turėtų sekti aviakompanijų informaciją, kada numatytas naujas išvykimo laikas ar perkeltas skrydis“, – aiškino S. Bartkus.
Kaip skelbta, į Vilniaus oro uostą (VNO) po vidurdienio iš Varšuvos atskridęs lėktuvas, riedėdamas link aikštelės, nuslydo nuo riedėjimo tako. Pirminėmis žiniomis, per incidentą keleiviai nenukentėjo.
Lietuvos oro uostai (LTOU) iš pradžių pranešė, kad kilimo takas bus uždarytas bent iki 17 00 val. Vėliau šis laikas buvo pratęstas iki 19 val.
Iš Varšuvos atskridęs LOT avialinijų orlaivis Vilniuje nusileido 13.34 val. Lėktuvui nuslydus nuo tako, skrydžio keleiviai buvo išlaipinti iš lėktuvo, atsiėmė bagažą ir išvyko iš oro uosto.
Kaip skelbia „Delfi“, įvykio metu orlaivyje buvo 63 keleiviai ir keturi įgulos nariai.
Kiti keleiviai, kurių skrydžiai iš Vilniaus oro uosto turėjo vykti šiandien iki 19 val., kviečiami tiesiogiai susisiekti su savo oro bendrovėmis dėl detalesnės informacijos ir sekti informaciją apie skrydžius Vilniaus oro uosto svetainėje.
