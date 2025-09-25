„Nemuno dešra – kultūros faršas“: kultūros bendruomenė protestuoja prieš Adomavičiaus paskyrimą

Į mitingą susirinkę kultūros bendruomenės atstovai taip pat reiškia nepasitenkinimą Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) sprendimu Kultūros ministeriją patikėti Remigijaus Žemaitaičio vedamai „Nemuno aušrai“ ir siekia, jog šiai ministerijai vadovautų kompetentingas, jų interesus tinkamai atstovaujantis profesionalas.
Simono Daukanto aikštėje susirinkusieji būriavosi nešini įvairiais plakatais su užrašais: „Kultūra ≠ chaltūra“, „Prieš makaroninį metą“, „Chaltūros ministerija“, „Nemuno dešra – kultūros faršas“, „Supratingumo durnumui?“, „Kultūra prie bedugnės krašto“ ir pan.
„Protestuojame prieš žmogų, kuris neturėtų būti kultūros ministru. Manau, kad teatras yra pavojuje. Aš esu aktyvi teatro savanorė ir noriu, kad žmogus būtų ministru, kuris išmano apie meną“, – Eltai sakė į protestą atėjusi Lietuvos nacionalinio dramos teatro savanorė Rugilė.
Be to, kultūros bendruomenė inicijavo ir peticiją dėl Kultūros ministerijos perdavimo „Nemuno aušrai“ bei I. Adomavičiaus skyrimo ministru. Per kelias dienas ją pasirašė apie 51,4 tūkst. žmonių.
Kiek anksčiau pats I. Adomavičius LRT radijui teigė vis dar nežinantis, ar ateis susitikti su protestuotojais.
„Tikrai nežinau, kaip šiandien bus su visa programa Seime, tai matysime“, – ketvirtadienį LRT radijui sakė I. Adomavičius, pažymėdamas, kad yra pasiruošęs susitikti su bendruomenės nariais ateityje.
Kaip skelbta anksčiau, trečiadienio popietę su protestą rengiančios kultūros bendruomenės atstovais susitiko paskirtoji premjerė Inga Ruginienė. Po pokalbio ji sakė atsižvelgsianti į kultūros bendruomenės poziciją ir nuomonę, formuojant būsimo ministro politinę komandą.
ELTA primena, kad trečiadienio vakarą prezidentas Gitanas Nausėda patvirtino visus kandidatus į ministrus, tarp jų ir į Energetikos, Aplinkos ir Kultūros ministerijas deleguotus Žygimantą Vaičiūną, Kastytį Žuromską bei I. Adomavičių.
Tiesa, pastarasis yra viešai kritikuojamas, nes esą neturi reikalingos patirties bei kompetencijos. Politikas aštrios kritikos sulaukė ir po trečiadienio rytą Prezidentūroje vykusios spaudos konferencijos, kurios metu kandidatas emocingai kalbėjo apie savo senelį, taip pat – Mikalojų Konstantiną Čiurlionį, kėlė klausimus dėl platinamos peticijos.
