„Bolševikinės valdžios manieros“: kultūros bendruomenė išliejo apmaudą

Tai pirmas kultūros atstovų protestas per pastaruosius 12 metų. Paskutinis buvo dėl atlyginimų, šįkart emocijos veržėsi dėl kandidato į kultūros ministrus.
„Čia susirinkusiems tokio ministro nereikia, mes atėjom to pasakyti. Jeigu mūsų prezidentui reikia tokio ministro, tai mums nereikia tokio prezidento“, – kalbėjo laidų vedėja, dailininkė Nomeda Marčėnaitė.
Nors prezidentas Gitanas Nausėda jau trečiadienį patvirtino kandidatą į kultūros ministrus, ketvirtadienį Daukanto aikštėje susirinkę kultūros atstovai atėjo parodyti savo pykčio. Kultūros žmonės sako, kad žinia iš G. Nausėdos buvo lyg peilis į nugarą.
„Turbūt daugelio namuose nuskambėjo keli necenzūriniai žodžiai dėl apmaudo, kad Nausėda negirdi kultūros bendruomenės“, – šnekėjo atlikėja Raminta Naujanytė-Bjelle.
Anksčiau G. Nausėda „Nemuno aušrą“ vadinęs teroristais žadėjo su jais nesiderėti, bet panašu, kad persigalvojo.
„Nereikėtų orientuotis į vieną vienintelį veiksmą, kuris privalomas prezidentui pagal Konstituciją, pagal terminus padaryti. Kartais tai reikia padaryti, kaip prezidentas ir pasakė, skaudančia širdimi“, – nurodė prezidento patarėjas Saulius Olencevičius.
Paaiškinti prezidento sprendimą jo patarėjas bandė ir protestuojantiems, tačiau vis buvo pertraukiamas.
„Šiandien čia buvo pasakyta labai daug svarbių ir gražių žodžių, aišku, išlieta ir nemažai tulžies“, – ketvirtadienį teigė S. Olencevičius.
Neapsikentusi Nijolė Oželytė iš G. Nausėdos patarėjo bandė atimti mikrofoną.
„Jis – begėdis, manipuliatorius, gėda“, – sakė aktorė, Nepriklausomybės akto signatarė N. Oželytė.
N. Oželytę įsiutino S. Olencevičiaus pasakymas apie protestuotojų liejamą tulžį.
„Aš tokių kalbų nuo Atgimimo laikų mitingų negirdėjau – tokių turiningų, tokių gilių. Tačiau visa tai bus pavadinta tulžimi – tai yra juoda politinė manipuliacija“, – kalbėjo N. Oželytė.
Kultūros atstovai sakė, kad trečiadienį sulaikę kvapą stebėjo naujojo ministro I. Adomavičiaus kalbą.
„Man atrodo, visus tiesiog išgąsdino jo kalba ir jo elgesys, kuris priminė bolševikinės valdžios manieras“, – tvirtino R. Naujanytė-Bjelle.
Aktorius, renginių vedėjas Viačeslavas Mickevičius-Slavka, paklaustas, ar supykdė ketvirtadienį pasakyta kalba, atsakė: „Neįsivaizduojate, supykdė – per lengvas žodis.“
Kai kas rėžė, kad net šuo būtų geresnis kultūros ministras, nes šuo...
„Negeria, nešoka su trumpikėmis, labai vulgarių kažkokių judesių nerodo“, – teigė moteris.
O kalbama apie vaizdo įrašą, kuriame I. Adomavičius šoka privačiame vakarėlyje. Tam, kad vaizdelis nutekėtų į viešumą, esą pasistengė naujojo ministro tolimas giminaitis. Toks poelgis papiktino net naujojo ministro kritikus.
„Kiekvienas žmogus turi savo archyve turbūt kažkokių privačių vakarėlių: kažkas į pirtį nuėjo, kažkas pašoko, išgėrė šiek tiek alkoholio. Tuo metu jis nebuvo viešas asmuo. Vargu, ar toks vaizdas gali pasakyti ką nors apie kandidatą, o tik pakreipia diskusiją nuo to, kas tikrai svarbu“, – aiškino tinklaraštininkas Skirmantas Malinauskas.
Protestai vyko visoje Lietuvoje. Klaipėdos kultūros bendruomenė susirinko su plakatais, reikalaujančiais tragikomediją palikti teatrui.
„Kur apsidairysi – visur diletantai lipa. Mane gąsdina tas momentas, kad žmonės taip gerai apie save gali galvoti, niekuo neabejoja, kad jie galės, jog jie pajėgs, kad jie turi kompetencijos“, – tvirtino aktorius, Nacionalinės premijos laureatas Darius Meškauskas.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Kultūros atstovus šokiravo ir ketvirtadienį ryte radijuje skambėjęs ministro interviu.
„Pasakė, kad nedalyvavo nė viename Čiurlionio renginyje, jog apskritai nežino, kas yra Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatai“, – sakė asociacijos „Klaipėdos kultūros bendruomenė“ vadovė Nijolė Laužikienė.
Šiauliuose protestuotojai – kur kas ramesni, bet jų pyktis toks pat didelis.
„Mane žeidžia, kad mus apgaudinėja, tas melas, bandymas mus visus apgauti, kad tauta durna“, – kalbėjo Šiaulių architektų sąjungos pirmininkas Dalius Puzinas.
„Neramu dėl viso to proceso, kur kultūra tampa kilimėliu, į kurį galima šluostytis kojas“, – šnekėjo Šiaulių Dailės galerijos direktorė Ernesta Šimkienė.
Kauno Laisvės alėjoje protestuotojams teko duoti kelią gatvių šlavimo mašinai. Dalis protestuotojų juokavo, kad taip stengiamasi nušluoti susirinkusias šiukšles.
