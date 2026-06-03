 „Minusas“ grįžta į kiemus: Vilnius kviečia kaimynus žaisti

„Minusas“ grįžta į kiemus: Vilnius kviečia kaimynus žaisti

2026-06-03 15:02
Pranešimas spaudai

Šią vasarą vilniečiai kviečiami sugrįžti į kiemus – startuoja kaimynų „Minuso“ krepšinio turnyras, subursiantis miestą nuo Senamiesčio iki gyvenamųjų rajonų aikštelių.

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Iniciatyva skatina paprastą, bet dažnai primirštą dalyką – susitikti su šalia gyvenančiais žmonėmis, pajudėti ir kartu praleisti laiką. Žaisti gali visi: nereikia nei komandos, nei išankstinio pasirengimo ar sporto salės. Užtenka kamuolio, krepšio ir noro įsitraukti.

„Vilnius yra krepšinio miestas, bet krepšinis gyvas ne tik arenose ar sporto salėse – jis gyvas kiemuose, mokyklų aikštelėse, rajonuose, kur susitinka kaimynai. Tokios iniciatyvos padeda miestui judėti, stiprina bendruomenes ir primena, kad sportui dažnai reikia visai nedaug“, – sakė Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas.

Vilniuje yra daugiau nei 200 atvirų krepšinio aikštelių visose 21 seniūnijoje, ir būtent jos šią vasarą taps pagrindinėmis turnyro vietomis.

Kaip prisijungti?

Prisijungti paprasta: iki birželio 14 d. reikia užsiregistruoti svetainėje ikiema.lt, pasirinkti aikštelę ir susitarti dėl žaidimų su kitais tos pačios aikštelės dalyviais. Sužaidus mačus, rezultatai suvedami sistemoje, o stipriausi žaidėjai keliauja į kitus etapus.

Kaip vyks turnyras?

Turnyras vyks keliais etapais. Pirmasis etapas vyks birželio 17 d.–liepos 8 d. Jo metu prie vienos aikštelės užsiregistravę žaidėjai bus suskirstyti į grupes po keturis ir žais „kiekvienas su kiekvienu“ principu. Į kitą etapą pateks daugiausiai pergalių surinkęs žaidėjas.

Vėliau, liepos 15 d.–rugpjūčio 8 d., dalyviai varžysis dėl savo aikštelės karaliaus titulo, o rugpjūčio 10 d.–rugpjūčio 31 d. – dėl rajono nugalėtojo vardo. Stipriausi Vilniaus seniūnijų žaidėjai rugsėjo 6 d. susitiks Didžiajame Vilniaus superfinale Baltojo tilto aikštyne, Vilniaus sporto festivalio metu.

„Minusą“ nuo mažens lauko aikštelėse žaidėme visi. Tiesą sakant, mes ir dabar jį žaidžiame savo biure, – sakė „BasketNews“ vadovas Jonas Miklovas. – Šis paprastas žaidimas verčia varžytis, bet tuo pačiu stiprina bendrystę, o šiuo atveju – ir skatina pažinti kaimynus. Tai – greitas ir efektyvus būdas pajudėti ir pasikalbėti, o šie du dalykai reikalingi mums visiems.“

Daugiau informacijos ir registracija: ikiema.lt.

Turnyro organizatoriai – Vilniaus miesto savivaldybė ir „Active Vilnius“, partneris – „BasketNews“.

Šiame straipsnyje:
Minuso krepšinio turnyras
krepšinio aikštelės
Vilnius

Naujausi komentarai

Komentarai

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Fritz
Labai "fainas renginys". Kaip Kauno senamiesčio gyventojas negaliu atsidžiaugti matjošiaus nomenklatūros įrengta krepšinio aikštelė Santakos parke. Kaip malonu girdėti vidurnaktį ir paryčiais rėkavimus tų krepšininkų ir visą naktį įjungtą apšvietimą matyti. Kas tos nomenklatūros galvose sukasi?
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