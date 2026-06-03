„Minusas“ grįžta į kiemus: Vilnius kviečia kaimynus žaisti

Iniciatyva skatina paprastą, bet dažnai primirštą dalyką – susitikti su šalia gyvenančiais žmonėmis, pajudėti ir kartu praleisti laiką. Žaisti gali visi: nereikia nei komandos, nei išankstinio pasirengimo ar sporto salės. Užtenka kamuolio, krepšio ir noro įsitraukti.
„Vilnius yra krepšinio miestas, bet krepšinis gyvas ne tik arenose ar sporto salėse – jis gyvas kiemuose, mokyklų aikštelėse, rajonuose, kur susitinka kaimynai. Tokios iniciatyvos padeda miestui judėti, stiprina bendruomenes ir primena, kad sportui dažnai reikia visai nedaug“, – sakė Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas.
Vilniuje yra daugiau nei 200 atvirų krepšinio aikštelių visose 21 seniūnijoje, ir būtent jos šią vasarą taps pagrindinėmis turnyro vietomis.
Kaip prisijungti?
Prisijungti paprasta: iki birželio 14 d. reikia užsiregistruoti svetainėje ikiema.lt, pasirinkti aikštelę ir susitarti dėl žaidimų su kitais tos pačios aikštelės dalyviais. Sužaidus mačus, rezultatai suvedami sistemoje, o stipriausi žaidėjai keliauja į kitus etapus.
Kaip vyks turnyras?
Turnyras vyks keliais etapais. Pirmasis etapas vyks birželio 17 d.–liepos 8 d. Jo metu prie vienos aikštelės užsiregistravę žaidėjai bus suskirstyti į grupes po keturis ir žais „kiekvienas su kiekvienu“ principu. Į kitą etapą pateks daugiausiai pergalių surinkęs žaidėjas.
Vėliau, liepos 15 d.–rugpjūčio 8 d., dalyviai varžysis dėl savo aikštelės karaliaus titulo, o rugpjūčio 10 d.–rugpjūčio 31 d. – dėl rajono nugalėtojo vardo. Stipriausi Vilniaus seniūnijų žaidėjai rugsėjo 6 d. susitiks Didžiajame Vilniaus superfinale Baltojo tilto aikštyne, Vilniaus sporto festivalio metu.
„Minusą“ nuo mažens lauko aikštelėse žaidėme visi. Tiesą sakant, mes ir dabar jį žaidžiame savo biure, – sakė „BasketNews“ vadovas Jonas Miklovas. – Šis paprastas žaidimas verčia varžytis, bet tuo pačiu stiprina bendrystę, o šiuo atveju – ir skatina pažinti kaimynus. Tai – greitas ir efektyvus būdas pajudėti ir pasikalbėti, o šie du dalykai reikalingi mums visiems.“
Daugiau informacijos ir registracija: ikiema.lt.
Turnyro organizatoriai – Vilniaus miesto savivaldybė ir „Active Vilnius“, partneris – „BasketNews“.
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