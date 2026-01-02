Kalėdinį laiką Vilniuje užbaigs Trijų Karalių šventė

Tarpušvenčio persirengėliai – įprastas lietuviškųjų šio laiko tradicijų reiškinys. Ne išimtis ir kalėdinį laikotarpį užbaigianti Trijų Karalių šventė – šią dieną įvairiose Lietuvos vietose po namus vaikščiodavo persirengėliai, linkėdavę šeimininkams gero derliaus, sveikatos ir sėkmės, o mainais prašydavę vaišių ar dovanų.
Bažnyčios liturginiame apeigyne ši diena, dar vadinama Viešpaties Apsireiškimu, žymi trijų išminčių – Kasparo, Merkelio ir Baltazaro – kelionę pas gimusį kūdikėlį Jėzų. Vedini žvaigždės, jie atėjo nusilenkti ir įteikti dovanas pasaulio išganytojui. Šis pasakojimas šimtmečius gyvas ir Vilniaus miesto istorijoje – dar XX a. pirmoje pusėje sostinės gatvėmis vaikščiodavo įvairių tautų persirengėliai, lankydavę miestiečių namus. Trys Karaliai laimindavo namiškius ir virš durų palikdavo tradicinį užrašą „K+M+B“, o juos dažnai lydėdavo angelas ar piemenėlis. Po ilgos pertraukos ši tradicija, prisitaikiusi prie šiuolaikinio miesto ritmo, Vilniuje atgimė praėjusio amžiaus pabaigoje.
Tęsdami šią gyvą tradiciją, Vilniaus etninės kultūros centras ir Vilniaus kultūros centras kviečia drauge pažymėti „Kalėdų sostinėje“ pabaigą ir dalyvauti iškilmingoje Trijų Karalių eisenoje. Ji sausio 6 d. 17 val. pajudės nuo Aušros vartų ir drieksis Vilniaus senamiesčio gatvėmis iki Katedros aikštės. Eiseną lydės įspūdingos, trijų metrų aukščio karalių – Kasparo, Merkelio ir Baltazaro – figūros, kurios, nors ir nepasibelsiančios į kiekvienus namus, dalysis su miestu simbolinėmis kalėdinio džiaugsmo dovanomis.
Šventės kulminacija 17.30 val. laukia Katedros aikštėje, prie Prakartėlės – čia skambės šventinis Artūro Noviko džiazo mokyklos dainininkų koncertas, balsų darna ir muzika išlydėsiantis Kalėdas iki kitų metų.
Drauge su karaliais paskui sužibusią žvaigždę keliauti kviečiami ir vilniečiai bei miesto svečiai.
Naujausi komentarai