M. K. Čiurlionio menų mokyklos pastato atnaujinimą ketinama baigti iki 2027-ųjų liepos

Kaip BNS informavo Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM), nuo 2024 metų mokykla įgyvendina Aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA) finansuojamą projektą – remontuoja T. Kosčiuškos gatvėje esančius pastatus, didindama jų energetinį efektyvumą.
Projekto lėšomis jau atlikta Baleto skyriaus, ūkinio pastato bei Šokio teatro renovacija.
Liepos pabaigoje, pasirašius rangos darbų sutartį, startavo 1954 metais pradėto statyti mokyklos centrinio pastato renovacija.
Ministerijos teigimu, sutarties suma – beveik 5 mln. eurų.
„Vykdant projektą bus keičiami langai, visose patalpose iš vidaus šildomos išorinės sienos, šiltinamas stogas ir perdanga virš grunto bei nešildomo rūsio, modernizuojama šildymo sistema (keičiant radiatorius ir jų stovus), įrengiama vėdinimo sistema, keičiama elektros instaliacija ir atnaujinama apšvietimo sistema. Sudėtinė projekto dalis – nuotolinė saulės elektrinė, kuri jau įsigyta ir sėkmingai eksploatuojama Ramučiuose prie Kauno“, – informavo ŠMSM.
Pasak jos, darbai turi būti baigti iki 2027 metų birželio 30 dienos.
„Suremontavus pastatą, patalpose bus šilčiau, nes dabar dalis klasių buvo labai šaltos ir žiemą mažiau naudojamos, klasėse atsiras ventiliacija (jos nebuvo 20 metų), dėl mažiau kainuojančio šildymo sutaupytas lėšas bus galima paskirti ugdymo aprūpinimui“, – teigia ministerija.
Vykdant centrinio pastato atnaujinimą, dalis mokinių negalės mokytis jame. Dėl šios priežasties Vyriausybė šią savaitę iki kitų metų rugpjūčio pabaigos perdavė M. K. Čiurlionio mokyklai Vilniaus kolegijos valdomą pastatą Baltupiuose, Didlaukio gatvėje.
Kaip praėjusią savaitę pranešė mokykla, 1–4 klasių mokiniai kitais mokslo metais mokysis T. Kosciuškos gatvės komplekse, tuo metu 5–12 klasių mokinių bendrojo ugdymo pamokos vyks Baltupiuose.
Muzikos skyriaus mokiniai Baltupiuose turės ir bendrojo ugdymo, ir specialybės pamokas, o Dailės ir Baleto skyrių mokiniams tvarkaraščiai bus sudaromi taip, kad kelionių tarp skirtingų mokyklos erdvių būtų kuo mažiau.
„Laikinosios patalpos Baltupiuose įrengtos buvusiame Vilniaus kolegijos Menų fakulteto pastate, pritaikytame meniniam ugdymui. Čia mokinių lauks erdvios klasės, koncertų salė, auditorijos, biblioteka ir individualių bei grupinių užsiėmimų erdvės“, – teigia mokykla.
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