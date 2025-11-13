 Lietuva įtraukė į „juodąjį sąrašą“ rusų reperį Ališerą Morgenšterną

Lietuva įtraukė į „juodąjį sąrašą“ rusų reperį Ališerą Morgenšterną

2025-11-13 08:43
Saulius Jakučionis (BNS)

Lietuva uždraudė į šalį atvykti Rusijos reperiui Ališerui Morgenšternui, BNS ketvirtadienį patvirtino Migracijos departamento atstovas Rokas Pukinskas.

Lietuva įtraukė į „juodąjį sąrašą“ rusų reperį Ališerą Morgenšterną
Lietuva įtraukė į „juodąjį sąrašą“ rusų reperį Ališerą Morgenšterną / LNK stop kadras

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Pasak jo, sprendimas priimtas gavus „raštišką Užsienio reikalų ministerijos (URM) siūlymą bei surinkus papildomos informacijos, kuri leidžia daryti išvadą, jog šis užsienietis gali kelti grėsmę valstybės saugumui“.

„Draudimas A. Morgenshternui atvykti į Lietuvą įsigalioja nedelsiant ir galioja 10 metų“, – sakė R. Pukinskas.

BNS skelbė, kad sostinės meras Valdas Benkunskas anksčiau URM taip pat paprašė įvertinti, ar koncertą organizuojančios Latvijoje registruotos įmonės „Ready Events“ veikla neprieštarauja Lietuvos informaciniam saugumui.

A. Morgenšternas anksčiau ne kartą yra reiškęs palaikymą Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui, tačiau po 2022 metų vasarį prasidėjusios plataus masto invazijos Ukrainoje pasisakė prieš Rusijos karinius veiksmus, kritikavo tai savo dainose.

Reperis 2022 metų gegužę Rusijoje atlikėjas paskelbtas „užsienio agentu“.

URM rudenį kreipėsi į Migracijos departamentą dėl kito rusų atlikėjo Deniso Rozyskulo, slapyvardžiu Kamazz, įtraukimo į užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvą, sąrašą.

Šiame straipsnyje:
reperis
rusų reperis
Ališeras Morgenšternas
Morgenšternas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų