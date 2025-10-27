Putino šlovintojas grįžta į Vilnių?

Po mėnesio Vilniuje turėtų įvykti rusų reperio Morgenshterno koncertas. Tiesa, tai ne pirmas jo koncertas Lietuvoje – jis jau koncertavo pernai ir 2023-iaisiais.
Nors anksčiau tai niekam neužkliuvo, dabar dėmesį į tai atkreipė sostinės meras Valdas Benkunskas.
„Mano reakcija buvo labai greita, kad URM turi galimybę papildyti nepageidaujamų asmenų sąrašą, šiuo atveju į jį įtraukiant fizinį asmenį“, – kalbėjo jis.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Pasirodo, reperis anksčiau šlovino V. Putiną, o tokie asmenys šalyje įtraukti į nepageidaujamų asmenų sąrašą.
„Tie, kas šlovina agresorių, vykdo savo koncertinę veiklą okupuotose teritorijose prisideda prie tarptautinių, karo nusikaltimų“, – teigė užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys.
Tačiau reperis kol kas Lietuvoje dar pageidaujamas. Nors V. Putino jis jau nepalaiko, kelias į Lietuvą jam vis tiek turėtų būti užkirstas, nes net dabar, paklaustas, kam priklauso Krymas – neatsako.
Mes matome ir suprantame, kas yra kas.
„Tikrai nebus taip, kad Užsienio reikalų ministerija klausysis visokių atsilupusių atlikėjų iš nežinia kur. Mes matome ir suprantame, kas yra kas“, – pabrėžė ministras.
K. Budrį piktina, kad „Pramogų arenos“ koncertų salė šį atlikėją vis įsileidžia.
„Jie kur koncertuoja? Gatvėje, iškart išėję iš oro uosto? Yra įmonės, kurios organizuoja tą veiklą, salės, kuriose jie koncertuoja – nuomoja tas sales ir žino, kam nuomoja“, – aiškino jis.
Po pirmojo rusų atlikėjo pasirodymo Vilniuje buvo pasipiktinta, kad publika rodė nepadorius gestus ir dėvėjo drabužius su „Z“ raidėmis. Tačiau policija pažeidimų nenustatė.
„Čia mūsų visų bendras reikalas ar tik vienos ministerijos, kad tokie žmonės nebūtų pageidaujami Lietuvoje?“ – klausė K. Budrys.