Vilniaus meras kreipėsi į URM: norį įtraukti Rusijos reperį į nepageidaujamų asmenų sąrašą

„Užteks apeliuoti tik į organizatorių sąmoningumą – laikas rimtai įvertinti Morgenshterno atvykimą į Vilnių. (...) Todėl kreipiausi Užsienio reikalų ministeriją, prašydamas įvertinti ir svarstyti galimybę įtraukti šį atlikėją Morgenshterną į nepageidaujamų asmenų sąrašą“, – feisbuke penktadienį rašė sostinės vadovas.
„Negaliu sėdėti rankų sudėjęs ir stebėti, kaip trečią kartą į Vilnių atvyksta atlikėjas, kuris negali atsakyti kieno Krymas, viešai reiškia pagarbą (Vladimirui – BNS) Putinui ir kuris Ukrainos saugumo tarnybos prašymu Ukrainos kultūros ministerijos buvo įtrauktas į Asmenų, keliančių grėsmę nacionaliniam saugumui, sąrašą“, – teigia jis.
V. Benkunskas taip pat paprašė URM įvertinti, ar koncertą organizuojančios įmonės „Ready Events“ veikla neprieštarauja Lietuvos informaciniam saugumui.
Įmonė registruota Latvijoje.
Kęstutis Budrys: URM savo darbą padarys
Vilniaus merui prašant Užsienio reikalų ministerijos (URM) į nepageidaujamų Lietuvoje asmenų sąrašą įtraukti rusų reperį Morgenshterną, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad ministerija „savo darbą padarys“.
„Užsienio reikalų ministerija savo darbą padarys ir aš savo darbą padarysiu. Man kyla klausimas, o visi kiti savo darbą gali padaryti? Savo pareigą gali atlikti irgi? Jie kur koncertuoja, gatvėje? Iškart išėję iš oro uosto? Yra įmonės, kurios organizuoja tą veiklą, yra salės, kuriose jie koncertuoja. Kažkas nuomoja tas sales ir žino, kam nuomoja“, – žurnalistams penktadienį sakė Lietuvos diplomatijos vadovas.
Čia mūsų visų yra bendras reikalas, ar vienos tiktai ministerijos, kad kad tokie žmonės nebūtų pageidaujami Lietuvoje.
„Galų gale yra Lietuvos piliečiai ir kiti asmenys, kurie perka bilietus į tokius koncertus. Čia mūsų visų yra bendras reikalas, ar vienos tiktai ministerijos, kad kad tokie žmonės nebūtų pageidaujami Lietuvoje“, – kalbėjo jis.
Rusų reperio koncertas sostinės „Pramogų arenoje“ numatytas lapkričio 29 dieną.
Morgenshternas anksčiau ne kartą yra reiškęs palaikymą Rusijos prezidentui V. Putinui, tačiau po 2022 metų vasarį prasidėjusios plataus masto invazijos Ukrainoje, pasisakė prieš Rusijos karinius veiksmus, kritikavo tai savo dainose.
Reperis 2022 metų gegužę Rusijoje paskelbtas „užsienio agentu“.
