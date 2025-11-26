„Lėktuvai šiuo metu nei leidžiasi, nei kyla“: Vilniaus oro uoste – naujas incidentas

Kaip pranešė Lietuvos oro uostai (LTOU), 13.43 val. riedėdamas link aikštelės nuo tako nuslydo iš Varšuvos atvykęs Lenkijos oro linijų LOT orlaivis, jo keleiviai išlaipinti.
Kaip BNS pranešė LTOU atstovas Tadas Vasiliauskas, vietoje dirba visos specialiosios tarnybos, apie nukentėjusius informacijos kol kas nėra.
„Lėktuvai šiuo metu nei leidžiasi, nei kyla“, – BNS sakė T. Vasiliauskas.
Kaip rašė BNS, trečiadienį dalyje Lietuvos ir Vilniuje iškrito nemažai sniego. Šalyje stebimas žiemos reiškinių komplekso – smarkaus sniego ir šlapio sniego apdrabos – rodiklis, gyventojams rekomenduojama atidėti nebūtinas keliones.
