Išrinkta mokykla, kuri taps Gedimino pilies bokšto vėliavos saugotoja

Gedimino pilies bokšto trispalvė bus iškilmingai nuleista ir 2026 metais sausio 1 dieną, minint Vėliavos dieną, perduota Vinco Kudirkos gimnazijai.
„Šių metų konkurso dalyvės – itin stiprios. Jų iniciatyvos išsiskiria tęstinumu, kūrybiškumu ir realiu poveikiu bendruomenėms. Matome aiškią tendenciją: pilietiškumas mokyklose tampa ne tik švenčių akcentu, bet ir kasdienybės dalimi“, – pranešime cituojamas krašto apsaugos viceministras Tomas Godliauskas.
„Ypač džiugu, kad šiemet sprendimą priėmėme kartu su visuomene – aktyvus balsavimas rodo žmonių įsitraukimą ir rūpestį mokyklų puoselėjamomis vertybėmis“, – sakė jis.
Šiemet konkursas „Vėliava mokyklai“ vyko pagal atnaujintą tvarką – už mokyklų pateiktas kūrybines užduotis galėjo balsuoti visi šalies gyventojai. Balsavimas vyko naujienų portale „Delfi“ ir sulaukė virš 7,2 tūkst. balsų.
Viceministro teigimu, šių metų paraiškos dar kartą parodė, kad didžiausią įtaką pilietiškumo ugdymui daro nuosekli, ilgalaikė veikla, o ne pavienės ar tik progai skirtos iniciatyvos.
Konkurso komisiją sudarė Krašto apsaugos bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerijų, taip pat Lietuvos nacionalinio muziejaus atstovai.
Anot KAM, Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazija pasižymėjo kryptinga, nuoseklia veikla, kurioje pilietiškumas yra neatsiejama mokyklos tapatybės dalis.
„Čia puoselėjama vietos istorija, stiprinama bendruomenė, o šiuolaikiškos iniciatyvos skatina mokinius tyrinėti laisvės, atsakomybės, valstybės raidos ir šiandienos saugumo temas“, – teigiama pranešime.
Mokykla, pasak ministerijos, glaudžiai bendradarbiauja su Lietuvos kariuomene, Lietuvos šaulių sąjunga, įvairiomis nevyriausybinėmis organizacijomis, veikia mokinių klubas „Kudirkiečiai“ ir kitos jaunimo iniciatyvos, skatinančios pilietinį aktyvumą.
Be to, įvertintas ir gimnazijos atkaklumas – mokykla konkurse dalyvavo antrus metus, 2024-aisiais buvo paskatinta už reikšmingas pilietines veiklas.
Iš viso šiemet teisę saugoti Gedimino pilies bokšto vėliavą siekė 31 mokykla iš įvairių šalies regionų.
Už kryptingą ir kūrybišką veiklą specialiaisiais prizais taip pat bus paskatintos dar penkios mokyklos: KTU Vaižganto progimnazija, Elektrėnų profesinio mokymo centras, Vilniaus Vyčio gimnazija, Šakių rajono Lukšių Vinco Grybo gimnazija, Vilniaus Antakalnio gimnazija.
Perduoti saugoti senąją Gedimino pilies bokšto vėliavą vienai iš Lietuvos mokyklų – tradicija, tęsiama nuo 2005 metų. Iniciatyva perduoti mokyklai saugoti Gedimino pilies bokšto trispalvę kilo siekiant pagerbti ir paskatinti mokyklas, aktyviai dalyvaujančias ugdant vaikų ir jaunimo pilietiškumą, skatinant šalies istorijos, kultūros ir Lietuvos kariuomenės pažinimą.
Iki 2005 metų vėliava būdavo perduodama saugoti Lietuvos nacionaliniam muziejui.
Pirmą kartą Lietuvos trispalvė Gedimino pilies bokšte suplevėsavo 1919 metų sausio 1 dieną.
