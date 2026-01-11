 Dėmesio, vairuotojai: pasiruoškite

2026-01-11 19:53

„Laukia snieguotas pirmadienio rytas  – eismas gali būti lėtesnis nei įprastai, todėl kviečiame pasiruošti iš anksto ir pasirūpinti savo saugumu“, – sekmadienio vakarą Vilniaus vairuotojus įspėjo Susisiekimo paslaugos“ (JUDU).

P. Peleckio / BNS nuotr.

Jei galite – išvykite anksčiau, kad nereikėtų skubėti.

Rinkitės viešąjį transportą – jis dažnai padeda išvengti didžiausių spūsčių.

Sekite realaus laiko informaciją apie eismą ir reisus (programėlėse, JUDU socialiniuose tinkluose ar JUDU virtualioje švieslentėje: https://bit.ly/4aTYACo).

Vairuodami laikykitės didesnio atstumo, važiuokite ramiai ir neskubėkite.

Pėstiesiems – neslidūs batai ir lėtesnis žingsnis, ypač prie perėjų ir stotelių.

„Pasirūpinkime savimi ir kitais – saugi kelionė visada svarbiau už greitą“, – rašė įmonės atstovai.

