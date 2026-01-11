Dėmesio, vairuotojai: pasiruoškite

Jei galite – išvykite anksčiau, kad nereikėtų skubėti.
Rinkitės viešąjį transportą – jis dažnai padeda išvengti didžiausių spūsčių.
Sekite realaus laiko informaciją apie eismą ir reisus (programėlėse, JUDU socialiniuose tinkluose ar JUDU virtualioje švieslentėje: https://bit.ly/4aTYACo).
Vairuodami laikykitės didesnio atstumo, važiuokite ramiai ir neskubėkite.
Pėstiesiems – neslidūs batai ir lėtesnis žingsnis, ypač prie perėjų ir stotelių.
„Pasirūpinkime savimi ir kitais – saugi kelionė visada svarbiau už greitą“, – rašė įmonės atstovai.
