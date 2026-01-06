Prasidėjo pavojingos žiemos „pramogos“

Stebina, kad dauguma pakomentavusiųjų į tokio elgesio kelyje pavojingumą numojo ranka, o juk tai yra nesaugus ir chuliganiškas vairavimas.
Feisbuko paskyros „Reidas“ vaizdo įrašas
Apsnigta kelio danga pasinaudota kaip galimybe pavojingai paslidinėti automobiliu. Kai kurie komentatoriai priminė, kad dabartinių vairuotojų įgūdžiai suvaldyti slystantį automobilį yra prastoki, ir kaip sprendimą tokiai edukacijai siūlė specialių mokymosi vietų įrengimą.
„Reikėtų specialių vietų, kur daugumas galėtų pabandyti su savo auto ir pajustų, kaip jų automobilis ir jie patys jausis kažkokioje situacijoje gatvėje“, – komentavo vairuotojas.
Administracinių nusižengimų kodeksas numato, kad chuliganiškas vairavimas, t. y. pavojų eismo saugumui arba savo ar kitų žmonių saugumui keliantis Kelių eismo taisyklių pažeidimas dėl chuliganiškų paskatų, užtraukia baudą vairuotojams nuo keturių šimtų penkiasdešimt iki penkių šimtų penkiasdešimt eurų, o neturintiems teisės vairuoti transporto priemones asmenims – nuo septynių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio eurų.
Pakartotinas toks pažeidimas užtraukia baudą vairuotojams nuo penkių šimtų penkiasdešimt iki aštuonių šimtų eurų, o neturintiems teisės vairuoti transporto priemones asmenims – nuo vieno tūkstančio iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų. Už pakartotiną tokį pažeidimą privaloma skirti teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo vienų metų šešių mėnesių iki dvejų metų šešių mėnesių.
Naujausi komentarai