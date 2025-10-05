 Dėl galimai skraidžiusių oro balionų laikinai uždaryta Vilniaus oro uosto erdvė

2025-10-05 01:00
BNS inf.

Vėlų šeštadienio vakarą dėl, kaip įtariama, šalia skridusių oro balionų, uždaryta Vilniaus oro uosto erdvė.

Dėl galimai skraidžiusių oro balionų laikinai uždaryta Vilniaus oro uosto erdvė / P. Peleckio/ BNS nuotr.

Kaip BNS patvirtino Lietuvos oro uostai (LTOU), į Kauno, Rygos ar Gdansko oro uostus nukreipti aštuoni skrydžiai, bent vienas skrydis iš Vilniaus atidėtas.

„Šįvakar, 22.16 val. oro uosto specialistai iš „Oro navigacijos“ atstovų gavo informaciją, kad laikinai stabdomas orlaivių eismas dėl, mūsų turimomis žiniomis, galimos oro balionų serijos Vilniaus kryptimi, oro uosto kryptimi“, – BNS teigė oro uostai.

Neatmetama, kad link oro uosto galėjo skristi keli balionai.

„Kol kas oro erdvė yra uždaryta, (...) situacija keičiasi kas kelias minutes“, – nurodė bendrovė.

Kaip rašė BNS, rugsėjo pabaigoje Vilniaus oro uosto veikla buvo sutrikdyta dėl galimai užfiksuotų dronų. Panašūs incidentai fiksuoti dar kiek anksčiau rugsėjį, taip pat rugpjūtį.

