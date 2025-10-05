 Eismas Vilniaus oro uoste – atnaujintas: atšaukti šeši skrydžiai

2025-10-05 08:04
BNS inf.
Eismas Vilniaus oro uoste – atnaujintas: atšaukti šeši skrydžiai

Kaip pranešė Lietuvos oro uostai (LTOU), oro erdvė atidaryta 4.50 val.

„Oro uosto operacijos atnaujintos“, – teigia LTOU.

Pasak bendrovės, dalis skrydžių iš Vilniaus gali vėluoti, nes sutriko įgulų ir orlaivių rotacijos. Šeši reisai buvo atšaukti: į Ciurichą, Londoną, Frankfurtą, Kutaisį, Varšuvą ir Kopenhagą.

Jais vykti planavę keliautojai raginami nevykti į oro uostą ir susisiekti aviakompanijomis.

Dėl, kaip įtariama, šalia skridusių oro balionų, Vilniaus oro uosto oro erdvė uždaryta šeštadienį 22.16 val. Į Kauno, Rygos ar Gdansko oro uostus buvo nukreipti aštuoni skrydžiai, bent vienas skrydis iš Vilniaus atidėtas.

Kaip rašė BNS, rugsėjo pabaigoje Vilniaus oro uosto veikla buvo sutrikdyta dėl galimai užfiksuotų dronų. Panašūs incidentai fiksuoti dar kiek anksčiau rugsėjį, taip pat rugpjūtį.

Patyčios
nauseda, Dabar pirks 44 tankelius už 2 MILIJARDUS. 1 tankelio kaina- 40 MILIJONŲ. Tai Kauno stadiono kaina!!! KAS TAI ??? PARAMAI JAUNOMS ŠEIMOMS Būstui PINIGŲ kelių Eurų NĖRA, BET GELEŽIUKAMS UŽ 2 MILIJARDUS YRA? Eilė paramai 6 metai !!! KAS tai?? Kokios varganos Žmonių Pensijos, 30% Europos lygio. Ar Jie blogiau dirbo už vokietį ar švedą??? Pensijas gali sutvarkyti per DIENĄ!!! Kaip ir nulėkt į Ukrainą. Sodroje pinigų yra, 3 MIlijardai. Kas užbūrė nausėdą, kad ištisai varo karo psichozę? Dabar įvarys Mums 6%, 15 Milijardu nori iš Mūsų atimti.
1
0
