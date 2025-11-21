Bartkus: Europos oro uostai jau domisi mūsų patirtimi

„Aviakompanijoms (į Lietuvą skraidinančioms užsienio oro bendrovėms – BNS) turbūt reikia pirmiausia pasakoti, kad tai yra naujo pobūdžio grėsmė. Europoje iš tiesų nelabai yra pavyzdžių ir domisi ir kiti Europos oro uostai ta mūsų praktika, kaip mes dirbame su šita situacija“, – Kauno oro uoste penktadienį žurnalistams sakė S. Bartkus.
„Pietų Korėjoj yra panašios atakos organizuojamos. Bet kol kas aviakompanijos daugiau turbūt adaptuoja savo operacijas būtent prisitaikant prie tos situacijos“, – pridūrė LTOU generalinis direktorius.
Pasak S. Bartkaus, LTOU aktyviai bendrauja su oro bendrovėmis, todėl jis nemano, kad žmonėms renkantis keliones lėktuvais jos mažins skrydžių į Lietuvą.
„Manau, kad labai svarbu yra keleivių pasitikėjimas ir aktyviai dirbam su tuo taip pat. Jeigu keleiviai nesudvejos ir toliau rinksis oro keliones kaip saugiausią būdą, tai tokiu atveju nėra rizikos, kad ir skrydžių galėtų mažėti“, – aiškino S. Bartkus.
LTOU vadovas tikino, jog Lietuva turėdama tris oro uostus santykinai netoli vienas kito yra labai geroje situacijoje.
„Aš atsimenu kažkada vykusias diskusijas, kad čia oro uostų yra per daug. Manau, kad šitos situacijos parodo, kad oro uostų yra ne per daug, netgi naujam kontekste, būtent grėsmių kontekste...“ – kalbėjo LTOU vadovas, atsakydamas į klausimą, ką reikėtų padaryti, kad regioniniai oro uostai būtų stipresni ir pajėgesni.
„Mūsų kaip aviacijos sektoriaus atstovų turbūt tikslas yra pagrindinis, kad tie skrydžiai kaip įmanoma įvyktų saugiai. Nes kol skrydžiai vyksta saugiai, tol esmė yra išlaikyti keleivių pasitikėjimą, kad čia galima drąsiai skristi“, – pridūrė S. Bartkus.
LTOU jungia tris oro uostus – Vilniaus, Kauno ir Palangos.
Dėl įtariamų kontrabandinių balionų ketvirtadienio vakarą vėl laikinai buvo uždarytas Vilniaus oro uostas. Tai paveikė virš 1,1 tūkst. keleivių ir dešimt skrydžių.
Tai buvo dar vienas oro uostų veiklos sutrikdymas pastarąjį mėnesį dėl iš Baltarusijos leidžiamų balionų su nelegaliais rūkalais. Spalį keliskart stabdytas Vilniaus ir Kauno oro uostų darbas, paveikiant apie 150 skrydžių ir virš 20 tūkst. keleivių.
