Dalis vilniečių – be elektros

ESO žemėlapis interneto svetainėje rodo, jog šiuo metu elektros tiekimo sutrikimai buvo fiksuojami Žemuosiuose Paneriuose ir Salininkuose.
„Fiksuotas sutrikimas oro linijose. 10.06 val. fiksavome sutrikimą ir brigados išvyko iškart bei šiuo metu viena dirba vienoje pusėje, kita – kitoje, ieškoma tiksli gedimo vieta. Dar kiti darbuotojai dirba prie to, kad padarytų laikinus perjungimus ir elektra atsirastų greičiau“, – „Delfi“ sakė ESO atstovė ryšiams su visuomene Rasa Juodkienė.
Ji nurodė, jog be elektros buvo likę apie 2,8 tūkst. gyventojų, o dabar jų skaičius sumažėjo iki 1,6 tūkst. Pažeidimą tikimasi pašalinti maždaug per valandą. Daugumai elektra vėl tiekiama Vėliau, apie 11.30 val., ESO atstovė atnaujino informaciją – daugumai šių Vilniaus gyventojų elektra vėl tiekiama, o likusiems, maždaug 500 vartotojų, artimiausiu metu bus prijungti šiuo metu vežami generatoriai.
R. Juodkienė taip pat patikslino sutrikimo priežastis. „Išsiaiškinome, kad oro linijos buvo pažeistos trečių šalių. Bendrovės vykdydamos tam tikrus statybų darbus nesilaikė instrukcijų ir pažeidė“, – nurodė ji.
Šiuo metu visoje Lietuvoje bendras dėl sutrikimų atjungtų klientų skaičius siekia 780. „Taip, pažeidimų kol kas negaliu pasakyti, bet brigados budi pasiruošusios jau nuo vakar. Tai kai tik gauname pranešimą, mūsų kolegos iš karto vyksta tvarkyti ir taisyti“, – teigė R. Juodkienė.
Jos teigimu, kol kas dėl sniego itin didelių pažeidimų nėra: „Kol kas sninga, bet tai mūsų tinklams didelės įtakos neturi.“
Kaip skelbė meteorologai, trečiadienį visoje šalyje sulauksime kritulių, daugiausia smarkaus sniego. Taip pat daug kur formuosis šlapio sniego apdraba. Visas šis žiemos reiškinių kompleksas pradės formuotis 8–12 val. laikotarpiu pietiniuose rajonuose. Vėliau jie plis į kitus šalies rajonus.
