Po audringų nakties orų elektros tiekimas vis dar sutrikęs keliems tūkstančiams vartotojų

ESO, 10.50 val. duomenimis, fiksavo 52 sutrikimus, apie juos gauti 359 klientų pranešimai.
Daugiausia nuo tinklo atjungtų klientų ESO atjungimų žemėlapyje fiksuota apie 9 val., kai jų skaičius viršijo 7 tūkstančius.
ESO atstovės Rasos Juodkienės teigimu, sutrikimus visoje Lietuvoje šalina apie 200 bendrovės specialistų, jie per pastarąsias kelias valandas atstatė tiekimą apie 4 tūkst. vartotojų.
Anot jos, likusiems vartotojams elektra turėtų vėl būti tiekiama per kelias artimiausias valandas.
„Naktį siautėjęs vėjas visoje Lietuvoje padarė nemažą žalą tinklui – lūžtantys medžiai ir krentančios jų šakos pažeidė oro linijas“, – ESO išplatintame pranešime sakė R. Juodkienė.
Bendrovės duomenimis, daugiausia klientų elektros dabar neturi Klaipėdos, Vilniaus, Panevėžio ir Utenos regionuose.
Tuo metu Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybos (PAGD) budintis pareigūnas BNS nurodė, kad pastarąją parą ugniagesiai gelbėtojai visoje Lietuvoje 34 kartus vyko šalinti audringų orų padarinių: patraukti 29 ant kelio užvirtę medžiai, keturi – ant elektros laidų, dar vienas – ant automobilio.
Po septynis incidentus PAGD fiksavo Klaipėdos ir Kauno apskrityse, po šešis – Šiauliuose ir Panevėžyje.
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, visoje šalyje sekmadienį fiksuojamas pavojingas vėjas: vėjo gūsiai sieks 15–20 metrų per sekundę, vietomis vėjas stiprės iki 21–23 metrų per sekundę.
Pajūryje jis stiprės iki 28–30 metrų per sekundę. Čia meteorologai fiksuoją stichinį vėją.
Naujausi komentarai