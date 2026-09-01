Buvęs banko pastatas prie Vingio parko bus perdarytas į butus, komercines patalpas

Šis objektas išsiskiria skulptūriška architektūra – čia išsaugoti lenkti tūriai, rotondos tipo langai bei unikalios rūsio erdvės, kuriose – kambario dydžio seifai, anksčiau saugoję didelius kiekius grynųjų pinigų. Pastato karkasas leido sukurti netradicines erdves, kuriose lubų aukštis kai kuriuose butuose siekia nuo 3,4 iki 6 metrų.
„Tai pastatas su charakteriu, kurio neįmanoma atkartoti nuo nulio. Jo išorinė geometrija, lenktos formos ir rotondos tipo langai padiktavo visiškai kitokią gyvenimo kokybę – erdvę, šviesą ir tūrį, kurio šiandien ieško šiuolaikinis žmogus“, – sakė projekto architektas Marius Bliujus.
Pastate suplanuoti 42 vienetiniai butai ir komercinės patalpos. Interjero koncepcijas kūrusi dizainerė Laura Giržadė butų erdves paskirstė į tris skirtingas nuotaikas – šviesų „Rytą“, natūralią „Dieną“ ir gilų „Vakarą“.
„Kurdami šiuos interjerus norėjome pabėgti nuo sterilumo. Čia dera tvirta pastato architektūra, šiuolaikiniai minimalistiniai sprendimai ir subtilūs jaukumo elementai, kurie namus paverčia gyva istorija“, – teigė interjero autorė Laura Giržadė, „Mano erdvė 2024“ nugalėtoja kategorijoje „Geriausias buto interjeras“.
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