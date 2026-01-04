 Vilniaus oro uoste vėluoja dalis skrydžių

Vilniaus oro uoste vėluoja dalis skrydžių

2026-01-04 14:23
Austėja Paulauskaitė (ELTA)

Dėl užsitęsusių sudėtingų oro sąlygų Vilniaus oro uoste fiksuojami nežymūs skrydžių vėlavimai.

Vilniaus oro uoste vėluoja dalis skrydžių
Vilniaus oro uoste vėluoja dalis skrydžių / P. Peleckio/BNS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

„Kai kurie skrydžiai: tiek atvykimai, tiek išvykimai, šiek tiek vėluoja dėl natūraliai susiklostančių papildomų operacinių priežasčių“, – Eltai sakė Lietuvos oro uostų Rinkodaros grupės vadovė Agnė Šaltenytė.

Pasak jos, jei laikysis nepalankios oro sąlygos, skrydžiai ir toliau gali vėluoti.

„Nežymūs (vėlavimai – ELTA) gali pasitaikyti dėl to, kad ne tik Lietuvoje, bet ir kituose oro uostuose šiuo metu turime sudėtingesnes oro sąlygas“, – akcentavo A. Šaltenytė.

ELTA primena, kad sekmadienio naktį šiaurės vakarų Lietuvoje susidarė kone storiausia sniego danga per pastaruosius 15 metų.

Sekmadienį daug kur protarpiais numatomas sniegas, kai kur – plikledis, gali pūstyti. Vėjas bus pietvakarių, pietų, 7–12 m/s, pajūryje gūsiai sieks 15–17 m/s. Aukščiausia temperatūra – nuo 4 laipsnių šalčio iki 1 laipsnio šilumos.

Šiame straipsnyje:
Vilniaus oro uostas
vėluoja skrydžiai
oro sąlygos

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų