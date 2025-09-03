Benkunskas: miestas investuos reikšmingą sumą į infrastruktūrą prie Nacionalinio stadiono

V. Benkunskas kol kas neatskleidė investicijų į infrastruktūrą sumos, tačiau, anot jo, tai bus „reikšminga“ suma.
„Aš negaliu pasakyt tikslių kainų, tikiuosi, kad konkurencija suveiks ir mes gausim mažiausias, geriausias kainas. (...) Tai bus reikšmingos investicijos į šitos vietos pagerinimą, kad tikrai tas pasiekiamumas būtų geresnis“, – trečiadienį Nacionalinio stadiono statybvietėje surengtoje spaudos konferencijoje sakė miesto meras.
„Taip, galim sakyti, tyčia ar netyčia, bet sutapo, kad panašiai, kai baigsis stadiono ir viso daugiafunkcinio komplekso statybos darbai, miestas irgi panašiu laikotarpiu turi irgi su savo darbais užsibaigti“, – teigė meras.
„Sprendimai yra priimti ir aišku, kad pokytis šitoj teritorijoj iš judumo pusės bus tikrai jaučiamas. Dėl to miestas yra įsipareigojęs ir daro savo darbus tam, kad susisiekimas su šituo sklypu, su visa būsima infrastruktūra palengvėtų“, – pridūrė V. Benkunskas.
Anot jo, šiuo metu baigiamas rengti Mamutų parko šalia būsimo stadiono komplekso techninis projektas, jį vystyti numatoma keliais etapais.
„Šiuo metu kaip tik yra baigiamas rengti Mamutų parko techninis projektas, tai yra miesto projektas, kuris leis sujungti pėsčiųjų takais visą sklypą, pėstiesiems nuo senamiesčio būtų jungtys, kad iš ar į stadioną, į visus kitus objektus būtų galima judėti ne automobiliu, bet kitais būdais – viešuoju transportu ir, aišku, pėsčiomis“, – aiškino meras.
Jo teigimu, taip pat bus pertvarkoma Gelvonų-Ozo gatvių sankryža.
„Bendrai žiūrint yra keturių dalių infrastruktūriniai pagerinimai, kurie leis patogiau atvažiuoti viešajam transportui, daugiau turėt sustojimų. Taip pat pėstiesiems ateiti į patį sklypą. Aišku, bus perdaroma Gelvonų-Ozo sankryža ir įvažiavimas į patį sklypą, praplatintos pėsčiųjų juostos ir visi kiti dalykai, kurie leis šitoje zonoje judėti patogiau tiek automobiliams, tiek ir pėstiesiems“, – teigė V. Benkunskas.
Be to, anot mero, ties Ukmergės ir Ozo gatvių sankryža atsiras požeminė pėsčiųjų perėja.
„Antra dalis yra susijusi su Ukmergės ir Ozo sankryža, čia atsiras požeminė pėsčiųjų perėja, kad būtų galima ateiti ir susisiekti būtent vėlgi tokiu būdu. Ir trečia, šiek tiek toliau, tai yra jau naujas žiedas, požeminė perėja jau kirtus Ozo viaduką“, – komentavo V. Benkunskas.
Jo teigimu, šiuo metu baiginėjamas ir viaduko per Ukmergės gatvę techninis projektas.
„Ketvirta dalis – su Žvėrynu bus nauja jungtis, tai yra pėsčiųjų viadukas per Ukmergės gatvę. Baiginėjamas techninis projektas ir atsiras dar viena jungtis, kur iš vakarinės stadiono pusės bus galima ateiti į varžybas“, – pasakojo meras.
V. Benkunskas neatskleidė, kiek galėtų siekti investicijos į visos infrastruktūros tvarkymą.
