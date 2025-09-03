Avulis atskleidė, kaip vyksta darbai Nacionaliniame stadione

„Norime parodyti, kad startavome sėkmingai, (…) trukdžių neturime, kol kas vyksta viskas pagal planą ir taip, kaip mes tikėjomės“, – žurnalistams stadiono statybvietėje trečiadienį sakė A. Avulis.
Kaip pažymėjo Vilniaus meras Valdas Benkunskas, projekto darbus baigti planuojama 2027-ųjų paskutinį ketvirtį.
„Turime dar vieną įsipareigojimą pagal koncesijos sutartį, kad tinkamumas paties stadiono bus fiksuojamas tada, kai čia bus sužaistos pirmos oficialios rungtynės, kurių tinkamumą turės prižiūrėti UEFA. Tai jeigu statybų darbai baigsis šaltuoju sezonu, tai reikės sulaukti pavasario ir tinkamų oro sąlygų“, – žurnalistams teigė meras.
2022-aisiais Europos Komisija (EK) patvirtino apie 155 mln. eurų vertės projektui skirtą valstybės pagalbos schemą.
Anksčiau, 2021-ųjų spalį, Vilniaus miesto savivaldybė bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) 25 metų laikotarpiui sudarė koncesijos sutartį su „Vilniaus daugiafunkciu kompleksu“.
V. Benkunskas pakartojo, kad bet kokie mokėjimai stadiono koncesininkei „Hanner“ bus vykdomi tik po to, kai bus galutinai baigti projekto darbai.
„Čia yra koncesijos esmė – valstybė rizikas perdavė privačiam verslui, subjektui, kuris turi patirtį ir gebėjimus jas valdyti, o mes mokėsime tik tada, kai viskas bus pabaigta“, – aiškino jis.
Kitąmet turėtų matytis pagrindinės stadiono konstrukcijos
Jau skelbta, kad rangovė „Naresta“ pagal 70 mln. eurų sutartį įrengs į Daugiafunkcį kompleksą įeinantį 18 tūkst. vietų stadioną, taip pat dvi treniruočių aikštes, nuties visų komplekso objektų inžinerinius tinklus, tuo metu likusių etapų stadiono įrengimo darbus už daugiau nei 47 mln. eurų vykdys „Kalvasta statyba“.
„Naresta“ vadovas Tadas Grincevičius sakė, kad šiuo metu vykdomas pradinis darbų etapas, stadiono teritorijoje įrengiami poliai, betonuojami pamatai, o pirmą kitų metų ketvirtį planuojama įrengti pagrindines konstrukcijas.
„Turiu tokią mintį – kitų metų pradžioje, kai pamatys miestas tas dideles (kranų – ELTA) kojas virš kelio pakilusias, visiems bus ramiau, visi atsikvėps ir mes galėsime darbais įrodyti, kad viskas vyksta sklandžiai“, – žurnalistams teigė T. Grincevičius.
„Visa eilė darbų planuojama į priekį, jie taip pat vykdomi šiuo metu“, – tikino „Hanner“ vadovas, pridurdamas, kad pastato kontūrus ant sumontuotų konstrukcijų statyti pradėti planuojama kitų metų vasarą.
„Kalvasta statybos“ vadovas Tadas Jarošius teigė, kad bendrovė bus atsakinga už darželio, kultūros centro ir arenos statybas.
Pasak jo, daugiausia iššūkių įmonei kyla būtent dėl kultūros pastato konstrukcijų įrengimo, tačiau visus projektus siekiama užbaigti laiku, kai kuriuos – net greičiau nei planuojama.
„Mes nesame taip daug apšilę kojų šiame objekte, mums reikia nuo pat pradžių įsirengti statybvietę. (…) Darželis yra pats pirmasis mūsų objektas, kuriame didesnių klausimų neturime, darbo projektas požeminių konstrukcijų juda į pabaigą, manome, kad gal net pradėsime anksčiau negu planuota, (…) tikimės tą įrengimo laiką sutrumpinti“, – žurnalistams sakė T. Jarošius.
Tiesa, sporto centro, vadinamosios arenos, įrengimui vis dar laukiama statybos leidimo, A. Avulio teigimu, jį gauti tikimąsi dar šiemet, arenos įrengimo darbus pradėti ateinantį sausį.
Vilnius planuoja dešimčių milijonų investicijas į susisiekimo infrastruktūrą
Vilniaus mero teigimu, sostinėje adresu Ozo g. 27 įsikursiantis objektas priklauso „miesto stadionų“ kategorijai, todėl savivaldybė ieško būdų plėsti susisiekimą mikromobilumo priemonėmis – paspirtukais, dviračiais, taip pat viešuoju transportu.
Siekdama didinti investicijas į infrastruktūrą, miesto savivaldybė šiuo metu vysto „Mamutų parko“ judumo projektą.
„Nekeliam tikslo ,kad kiekvienas galėtų atvažiuoti ar į varžybas, ar į renginius asmeniniu automobiliu“, – žurnalistams sakė meras.
„Negaliu pasakyti tikslių kainų, nes kaip tik vyksta pirkimas ir tikiuosi, kad konkurencija suveiks ir gausime geriausias kainas, bet tai yra kelių dešimčių milijonų klausimas“, – kalbėjo V. Benkunskas.
ELTA primena, kad „Hanner“ didžiąją dalį bendrovės „Venetus Capital“, kuri yra valdoma fondo „BaltCap Infrastructure Fund“ ir kuriai priklauso stadiono koncesininkė „Vilniaus daugiafunkcis kompleksas“, akcijų perėmė šį birželį.
Liepą „Hanner“ sudarė rangovų sutartis su statybų bendrovėmis „Naresta“ bei „Kalvasta statyba“.
Teigiamą išvadą Vilniaus Nacionalinio stadiono projektui Europos Komisija (EK) pateikė gegužės pabaigoje.
Tuomet „Hanner“ valdybos pirmininkas teigė, kad stadiono statybos gali trukti maždaug 30 mėnesių, o Vilniaus meras sakė, kad stadionas galėtų būti užbaigtas ir greičiau – per mažiau nei dvejus metus.
