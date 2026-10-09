Sostinėje prasideda festivalis „Vilniaus mechanizmai“

Vilniaus miesto savivaldybės ir „Neakivaizdinio Vilniaus“ šeštą kartą organizuojamo festivalio metu pirmą kartą bus rengiamos ekskursijos į didžiausių sostinės statybų aikšteles.
Lankytojai galės iš arti pamatyti statomą Nacionalinį stadioną, Nacionalinę koncertų salę ant Tauro kalno, Lengvosios atletikos maniežą Žirmūnuose, naujas mokyklas ir darželius.
Festivalio metu taip pat vyks ekskursijos po miesto įmones, bibliotekas, ugniagesių būstines, socialinės pagalbos centrus, parkus ir kitus objektus.
Šeštadienį Bėgių parke vyks renginys „Vilniaus mechanizmai: tavo pamaina“, kuriame lankytojai galės susipažinti su miesto tarnybų darbu ir patys išbandyti įvairias jų atliekamas užduotis.
Festivalis vyks spalio 9–11 dienomis. Ekskursijos nemokamos, tačiau į jas būtina išankstinė registracija.
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