Sostinėje atidengta Žygimanto ir Barboros skulptūra

Rugsėjo 10 ieną Bibliotekos bendruomenė kartu su garbiais svečiais pakiliai atidarė skulptūrinę kompoziciją „Žygimantas ir Barbora“.
Jos autorius – žinomas lietuvių skulptorius Gediminas Piekuras, architektė – Aušra Gvildienė. Neatsitiktinai atidarymo iškilmę pradėjo islandų dainininkės Björk daina „Pramotė“, sukurta 2024-aisiais – tais pačiais metais, kuriais buvo surengtas kūrybinis konkursas, o Piekuro projektas pelnė nugalėtojo laurus.
Kreipdamasi į mirusią motiną ir pramotę, Björk joje apibūdino vietą, kur ji bendrauja su giminės moterimis: „Mano kaukolė yra mano katedra. Joje amžiams lieka gyva visa, ką branginam, kol gyvename, puoselėdami ir saugodami protėvių atminimą, jų veidus, balsus, žodžius ir darbus. Skulptorius vilniečiams ir miesto svečiams padovanojo dvibokštę katedrą.
Joje telpa viskas, ką branginame iki šiol: įstabią dviejų žmonių meilę, virtusią viena iš garsiausių Vilniaus legendų, atsiminimą apie Lietuvos valstybės ir jos sostinės aukso amžių ir kitus dalykus“.
Atidarymo iškilmės dalyvius pasveikino Bibliotekos direktorius dr. Sigitas Narbutas, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Istorinės atminties komisijos pirmininkė Kamilė Gogelienė, skulptorius Gediminas Piekuras, Seimo Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijos pirmininkas Darius Jakavičius, taip pat mecenatas Kristijonas Vizbaras.
Šis paminklas sukurtas ir pastatytas Bibliotekos bendruomenės iniciatyva ir privačių rėmėjų lėšomis.
Jų buvo daug. Visiems jiems Biblioteka dėkojo, paminėdama kelis svarbiausius.
Tai – pirmoji skulptūros rėmėja, ilgus metus vadovavusi VU bibliotekai, ponia Birutė Butkevičienė, nenuilstantis labdarys Vidmantas Martikonis ir mecenatai Augustinas, Dominykas ir Kristijonas Vizbarai.
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