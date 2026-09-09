Naujasis LNOBT sezonas – kvietimas išgirsti grožio šauksmą

„Naujas teatro sezonas – tai visuomet paslaptis, kurią įmename eidami grožio tapsmo keliu. Šiuolaikinis žmogus gyvena tarsi informaciniame kokone, pro kurį prasibrauti iki jo šerdies darosi vis sudėtingiau. Todėl kviečiame bent trumpam sustabdyti nesibaigiantį informacijos srautą ir leisti sau tiesiog būti. Operos ir baleto teatras – būtent ta vieta, kur galima išgirsti grožio šauksmą, gyvai patirti katarsį, pabūti su savimi ir savo artimaisiais. Šiandien daugeliui būtent tai tampa viena didžiausių prabangų“, – teigia LNOBT generalinė direktorė Laima Vilimienė.
Šį sezoną teatras pasiūlys ir labai konkrečią galimybę atsiriboti nuo informacinio triukšmo – specialias saugias dėžutes, kuriose žiūrovai galės palikti mobiliuosius telefonus ir spektaklio laiką skirti tik scenos meno patirčiai.
Teatras taip pat sieks pritraukti daugiau žmonių, kurie į operą ar baletą ateina pirmą kartą arba dar tik pradeda pažintį su šiais žanrais. Kaip ir praėjusį sezoną, vyks atviros spektaklių repeticijos, suteikiančios galimybę iš arčiau pažinti kūrybinį procesą ir teatro „virtuvę“. Atnaujinta ekskursijų po teatrą edukacinė programa – nuo šiol jos taps pritaikytos pačio įvairiausio amžiaus lankytojams, nuo darželinukų iki senjorų. Kuriama ir mažesnio formato teatro renginių programa kelionėms po Lietuvos regionus, kad opera ir baletas pasiektų dar platesnę auditoriją.
Premjeros ir ypatingos dedikacijos
LNOBT žiūrovų šį sezoną laukia keturios premjeros: jau kitą savaitę išeisianti Žibuoklės Martinaitytės ir Roberto Wilsono operos „Apversta tikrovė“ pasaulinė premjera, lapkritį numatytas Martyno Rimeikio ir žymaus britų choreografo Davido Dawsono vienaveiksmių baletų diptikas „Gyvenimo pulsas“, kovą – Giuseppe‘s Verdi operos „Makbetas“ pastatymas, kuriamas prancūzų režisieriaus Arnaud Bernard‘o, gegužę – garsios choreografės Annabelle‘s Lopez Ochoa kuriamo baleto „Dama su kamelijomis“ pasaulinė premjera, kuri taps LNOBT ir Estijos nacionalinės operos bendru pastatymu.
„LNOBT intensyviai ruošiasi pirmajam 2027 m. pusmečiui, kai Lietuva pirmininkaus ES Tarybai. Sausio 7-ąją teatre šiai reikšmingai progai numatytas itin svarbus renginys, kuris turės svarią kultūrinę programą. Tokių renginių bus ir daugiau: pavyzdžiui, sausio 13-ąją teatre skambės Ludwigo van Beethoveno Devintoji simfonija – šiuo kūriniu paminėsime ir jubiliejinius L. van Beethoveno metus. Gegužės 8-ąją teatre vyks Europos dienos gala koncertas, kuriame dalyvaus ryškiausi Lietuvos, Latvijos ir Estijos nacionalinių operos ir baleto teatrų solistai“, – pasakoja L. Vilimienė.
Stiprėjanti baleto trupė ir operos solistų debiutai
„Kiekvienas naujas baletas atneša tam tikrų iššūkių, kurių įveikimas augina trupę. Tačiau vien stipriu repertuaru trupės neužauginsi. Tad atlikome profesionalų trupės artistų fizinių galimybių testavimą, kuris kiekvienam baleto šokėjui leido sudaryti individualų, tik jam pritaikytą treniruočių planą. Tikimės, kad tai pasitarnaus bendram trupės pajėgumui ir artistų traumų prevencijai“, – akcentuoja LNOBT baleto meno vadovė Jurgita Dronina.
Teatro operos meno vadovas Martynas Stakionis pasidžiaugė artėjančia „Apverstos tikrovės“ premjera: „Tai bus neeilinis teatro pasaulio įvykis – realizuota režisieriaus R. Wilsono (1941–2025) spektaklio vizija, leisianti publikai išgyventi įvairias dvasines ir filosofines transformacijas. Šioje operoje LNOBT debiutuos užsienyje scenos karjerą pradėjęs lietuvių mecosopranas Aistė Benkauskaitė.
Repertuariniuose sezono spektakliuose išgirsime ir daugiau užsienio scenose dainuojančių lietuvių solistų: Gabrielė Kupšytė debiutuos „Hofmano istorijose“, Almas Švilpa – operoje „Lietuviai“, Modestas Sedlevičius – operoje „Manon“. „Makbeto“ premjeroje pagrindinį vaidmenį žada atlikti Kostas Smoriginas. O gruodį skambėsiančiame paskutiniame Dalios Ibelhauptaitės statytos „Bohemos“ spektaklyje laukiamas ypatingas operos žvaigždynas“, – pabrėžia M. Stakionis.
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