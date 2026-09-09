Festivalio „Gaida 2026“ atidaryme – ypatingas kūrinys trio „FortVio“ 20-mečiui

Festivalio atidarymo koncerte spalio 16 d. Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje nuskambės ypatinga Niujorke gyvenančio lietuvių kompozitoriaus Kristupo Bubnelio pasaulinė premjera – kūrinys „Jubilisma“ fortepijoniniam trio ir simfoniniam orkestrui, sukurtas trio „FortVio“ iniciatyva.
Kartu su trio šį kūrinį atliks Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, diriguojamas Modesto Pitrėno.
Per du dešimtmečius fortepijoninis trio „FortVio“ ne kartą įrodė, kad kamerinės muzikos tradicija gyva tiek, kiek gimsta nauja muzika. Šį rudenį ansamblio 20 metų kūrybinės veiklos jubiliejų simboliškai įprasmina ne retrospektyva, o naujo lietuviško kūrinio gimimas.
„Kai praėjusią liepą sulaukiau pasiūlymo parašyti kūrinį fortepijoniniam trio „FortVio“ ir simfoniniam orkestrui, norėjau išvengti bravūriško koncertiškumo ir pasiūlyti kai ką subtilesnio,“ – pasakojo kompozitorius Kristupas Bubnelis.
Kūrybinę laikyseną K. Bubnelis sieja su graikų kompozitoriaus Iannio Xenakio mintimi apie svarbą būti „nuolatiniu emigrantu“ – išlaikyti distanciją nuo nusistovėjusių muzikinių teritorijų ir neapsistoti vienoje kūrybinėje „buveinėje“.
Kūrinyje ši nuostata atsiskleidžia per išplėstinių derinimo sistemų sąveiką, Artimųjų Rytų muzikos tradicijų intonacinius atgarsius ir permastomą simfoninio orkestro vaidmenį. Fortepijonas ir arfa derinami pagal negirdėtas sistemas, o smuiko ir violončelės partijose vietomis juntami arabų makamų tradicijoms būdingi intonaciniai atspalviai.
Orkestras, pasak Kristupo Bubnelio, kūrinyje veikia tarsi akustinis sintezatorius – sudėtingų tembrų, tankių garso klasterių ir rezonuojančių „ūkų“ generatorius, o trio ir orkestras nuolat perima vienas kito funkcijas.
„Šio kūrinio tikslas – ne mikrotoninės egzotikos paieškos, o siekis sutverti naują skambesio terpę: daugiasluoksnių garso masių, subtilių virpesių bei rezonansų erdvę. Man rūpėjo išgirsti, kaip soliniai trio instrumentai gali veikti milžiniškoje, kvėpuojančioje orkestro membranoje“, – pridūrė kompozitorius.
Kristupo Bubnelio „Jubilisma“ gimsta iš atlikėjų ir kompozitoriaus dialogo. Kūrybinės partnerystės su dabarties autoriais jau seniai tapo „FortVio“ tapatybės dalimi. Nuo pat susikūrimo 2006-aisiais pianistės Indrės Baikštytės, smuikininkės Ingridos Rupaitės ir violončelininko Povilo Jacunsko suburtas trio nuosekliai augo į vieną ryškiausių Lietuvos kamerinių ansamblių.
Ansamblio kūrybinį kelią ženklino tarptautinių konkursų laimėjimai, koncertai prestižiniuose Europos festivaliuose, narystė Europos kamerinės muzikos akademijoje (ECMA), Lietuvos Vyriausybės kultūros ir meno premija, pasirodymai su Lietuvos kameriniais ir simfoniniais orkestrais.
Ne mažiau svarbi trio veiklos kryptis – nuoseklus lietuvių kompozitorių muzikos puoselėjimas: nuo reikšmingų XX amžiaus autorių opusų iki nuolat inicijuojamų naujų kūrinių, plečiančių nacionalinį kamerinės muzikos repertuarą.
Dvidešimtmečio proga „FortVio“ bendradarbiauti pakvietė Niujorke gyvenantį lietuvių kompozitorių Kristupą Bubnelį. Kūrybinę ir akademinę veiklą jis plėtoja Kolumbijos universitete, o jo kūriniai pastaraisiais metais skambėjo tiek Europoje, tiek Šiaurės Amerikoje.
Bubnelio muziką yra atlikę „Ensemble Modern“, „International Contemporary Ensemble“, „Wet Ink Ensemble“ ir kiti kolektyvai, ji skambėjo ISCM World New Music Days, Lucerne Festival Academy ir „MATA Festival“ programose. 2026 m. Lietuvos kompozitorių sąjungos ekspertų komisija jo kūrinį „Substantia Innominata“, kurio premjera įvyko 2025 m. festivalyje „Gaida“, išrinko vienu iš keturių ryškiausių 2025 metų Lietuvos kompozitorių kūrinių.
„FortVio“ 20-mečiui dedikuota Kristupo Bubnelio „Jubilisma“ pasaulinė premjera – spalio 16 d. Nacionalinėje filharmonijoje, festivalio „Gaida 2026“ atidarymo koncerte. Antroje šio koncerto dalyje publika pirmą kartą Lietuvoje išgirs smuiko garsenybę Ilya Gringoltsą (Šveicarija), kuris su orkestru atliks legendinio JAV kompozitoriaus Johno Adamso Smuiko koncertą. Diriguos Modestas Pitrėnas.
Festivalį „Gaida 2026“, jubiliejinę „FortVio“ programą ir kūrinio užsakymą finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
Festivalį taip pat remia Vilniaus miesto savivaldybė, partneriai – Lietuvos nacionalinė filharmonija, Lietuvos kompozitorių sąjunga.
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