Vilniaus meras įvardijo, iki kada siekia sutvarkyti pagrindines miesto gatves

„Darbai yra daromi. Be abejo, žiūrime į grafiką, kad iki sausio 1 dienos pagrindinės gatvės, trasos būtų pabaigtos. Patirties turime, viskas vyksta pagal grafiką ir didesnių kokių nors problemų šiandien nėra“, – žurnalistams pirmadienį sakė V. Benkunskas.
Taip jis kalbėjo po susitikimo su Seimo pirmininku Juozu Oleku, per kurį politikai aptarė sostinės pasirengimą pirmininkavimui bei viešųjų erdvių ir reprezentacinių objektų tvarkymą.
Anot sostinės mero, daugiausiai su pirmininkavimu susijusių svečių ir renginių dalyvių sulauks parodų rūmai „Litexpo“.
J. Oleko teigimu, įvairių komitetų posėdžiai, susitikimai, konferencijos vyks ir parlamente.
„Seime taip pat vyksta (statybų – BNS) darbai, kurie bus reikalingi atvykstantiems svečiams“, – tikino jis.
Lietuva Bendrijai pirmininkaus antrą kartą. Pirmą kartą Lietuva prie ES Tarybos vairo stojo 2013 metais.
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