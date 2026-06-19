Joninių naktį Vilniuje viešasis transportas kursuos pagal savaitgalio tvarkaraštį

Siekiant užtikrinti patogų ir saugų judėjimą mieste šventinę naktį, viešojo transporto tvarkaraščiai bus pritaikyti didesniems keleivių srautams. Tokiu būdu tiek vilniečiai, tiek miesto svečiai galės ilgiau mėgautis šventiniais renginiais, susitikimais su artimaisiais ar tradicinėmis Joninių pramogomis, nesirūpindami grįžimu namo.
Taip pat, birželio 23 d. „Sting“ koncerto dieną, Kalnų parką patogiai pasieksite miesto autobusais ir troleibusais. Tam, kad į renginį atvykti būtų dar patogiau 6G maršruto autobusai papildomai stos Kalnų parko stotelėje. Keleivių patogumui taip pat bus pratęstas 2, 3 ir 17 maršrutų troleibusų kursavimo laikas.
Naktiniai autobusai važiuos įprastu grafiku iki 4 valandos ryto, todėl net ir vėlai vakare ar po vidurnakčio bus galima patogiai pasiekti įvairias miesto dalis.
Šventiniu laikotarpiu gyventojai taip pat kviečiami rinktis tvarius ir atsakingus keliavimo būdus. Viešasis transportas, dviračiai, paspirtukai ar dalijimasis kelione su draugais padeda mažinti transporto srautus mieste, prisideda prie tvaresnės aplinkos puoselėjimo.
Viešojo transporto eismo tvarkaraščius rasite www.judu.lt ir www.stops.lt. Viešojo transporto judėjimą realiu laiku kviečiame stebėti: JUDU švieslentėje, „m.Ticket“ ir „Google Maps“ programėlėse.
Naktinių autobusų maršrutai:
N1 Centras–Antakalnis–Saulėtekis. Sustojimas Islandijos st. (A)
N2 Centras–Lazdynai–Karoliniškės–Pilaitė. Sustojimas Islandijos st. (D)
N3 Centras–Žirmūnai–Baltupiai–Santariškės. Sustojimas Islandijos st. (C)
N4 Centras–Kalvarijų–S. Stanevičiaus g.–Pašilaičiai (Gabijos progimnazija). Sustojimas Islandijos st. (B)
N5 Centras–Markučiai–Pavilnys–Naujoji Vilnia. Sustojimas Islandijos st. (A)
N6 Centras–Šeškinė–Pašilaičiai–„Bajorų kalvos“. Sustojimas Islandijos st. (B)
N7 Centras–Žvėrynas–Justiniškės–Perkūnkiemis–Pašilaičiai (Gabijos progimnazija). Sustojimas Islandijos st. (C)
N8 Europos aikštė–Centras–Stotis–Naujininkai–Oro uostas. Savaitgaliais (šeštadienį ir sekmadienį) važiuoja iki Islandijos st. (D)
N9 Centras–Naujamiestis–Žemieji Paneriai–Grigiškės (paskutinis išvykimas iš centro link Grigiškių 3 val. Vėlesniais reisais maršrutas kursuoja sutrumpinta trasa iki Vilkpėdės žiedo). Sustojimas Islandijos st. (D)
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