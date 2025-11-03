Vairuotojams bauda gresia ne vien už telefonus

Apie tai, ką galima ir ko negalima daryti prie vairo, bei ką lietuviai vis tiek daro, pasakojo Policijos departamento Viešosios tvarkos biuro vadovas Vytautas Grašys.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
– Ar Lietuvos pareigūnai mato problemą, kad vairuotojai prie vairo užsiima pašaliniais darbais?
– Ne tik pareigūnai. Turbūt ir drausmingi vairuotojai mato, kad dalis vairuotojų elgiasi nedrausmingai ir užsiiminėja pašaliniais dalykais, pavyzdžiui, mobiliojo telefono naršymu, žinučių rašymu, valgymu, kavos gėrimu. Tie veiksmai atitraukia vairuotojų dėmesį nuo eismo ir transporto priemonės vairavimo.
– Kas labiausiai trikdo vairuotojų dėmesį?
– Turbūt labiausiai trikdo mobiliųjų telefonų naršymas. Tačiau turbūt ir juokais, ir rimtai trikdo tai, kad vairuotojos moterys sugeba automobilyje dažytis. Nežinau, kaip jos atrodo, atvažiavusios į darbą tokiomis sąlygomis tą dalyką darydamos, bet jos tai, deja, daro.
– Vokietijoje vairuotojas gavo baudą už tai, kad prie vairo reguliavosi elektroninės cigaretės stiprumą jutikliniame ekrane. Ar jūs matote tokią problemą Lietuvoje ir ar įmanoma už tai gauti baudą?
– Įmanoma, nes Kelių eismo taisyklės reikalauja, kad vairuotojo dėmesys būtų sutelkiamas į vairavimą ir vairuotojas neturėtų užsiimti pašaliniais darbais. Be abejo, atsakomybė už mobilųjį įrenginį – pakankamai griežta. Pirmą kartą – iki 90 eurų bauda, antrą kartą gali būti atimama teisė vairuoti trims mėnesiams. Už kitus pašalinius dalykus atsakomybė šiek tiek mažesnė.
– Dauguma naujų automobilių iš principo yra su jutikliniais ekranais. Netgi vairuodamas, jeigu norėtum įsijungti sėdynės šildymą, vėdinimą ar perjungti radijo stotį, turi nukreipti dėmesį į esantį ekraną. Gal čia yra didesnė problema?
– Kiek žinau, automobilių gamintojai tikrai labai daug eksperimentuoja, tikrinasi, kaip ta automobilio valdymo įranga daro įtaką vairuotojų dėmesingumui. Vėlgi daroma taip, kad dėmesys būtų minimaliai nukreipiamas nuo vairavimo. Pakankamai lengvai atliekamos tam tikros procedūros. Kai kurios atliekamos vairo mechanizmo pagalba valdymo mygtukais. Be abejo, sakykime, įsitraukimas į tą automobilio valdymo sistemą ir dėmesio nukreipimas nuo dalyvavimo eisme – tam tikras pavojus. Vėlgi, kaip sakiau, gamintojas deda pastangas, kad tai būtų minimalu.
