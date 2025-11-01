 Griežtina taisykles paspirtukų vairuotojams

Griežtina taisykles paspirtukų vairuotojams

2025-11-13 17:42
Martas Kalendra (LNK)

Slovėnijos valdžia svarsto griežtinti taisykles – planuojama kelti amžiaus ribą, nuo kurios nepilnamečiai galėtų vairuoti paspirtukus ir mopedus. Sprendimą paskatino sparčiai augantis avarijų ir sužalojimų skaičius, o dalis gyventojų tikina, kad eisme trūksta ne tik atsakingumo, bet ir elementarių vairavimo žinių.

Griežtina taisykles paspirtukų vairuotojams
Griežtina taisykles paspirtukų vairuotojams / Ž. Gedvilos/BNS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Liublianos gatvėmis rieda ne tik mašinos, bet ir dviračiai, motoroleriai, paspirtukai. Šalies valdžia užsimojo padidinti amžiaus ribą, nuo kurios būtų galima vairuoti šias transporto priemones.

Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:

„Tai vienintelis teisingas dalykas. Kodėl? Dėl saugumo, nes įvyksta tiek daug avarijų“, – komentavo praeivis.

„Tai per daug pavojinga. Per mažai galvojama apie tai, ką gali sukelti greitis“, – pabrėžė gyventoja.

„Matote, kaip jie važiuoja – kairėn, dešinėn“, – pridūrė vyras.

„Kai dalyvauji eisme, reikia mokėti gerai vairuoti, reikia žinoti taisykles“, – akcentavo praeivė.

Būtent dėl saugumo ir svarstomi įstatymų pakeitimai.

„Manome, kad tai padės užtikrinti vaikų ir jaunimo saugumą“, – tikino infrastruktūros ministrė Alenka Bratušek.

LNK stop kadras

Statistika iškalbinga: nepilnamečių avarijų skaičius sparčiai auga. 2021 m. įvyko 58 avarijos, susijusios su mopedais iki 25 km/val., pernai – 182, o šiemet – 175. Transporto saugos agentūra taip pat pritaria amžiaus didinimui.

„Manome, kad tai pavojingos transporto priemonės, kurioms reikia tam tikrų gebėjimų. Reikia mokėti stebėti eismą ir būti atsakingam“, – aiškino eismo saugos agentūros laikinoji direktorė Saša Jevšnik Kafol.

Didėja ir sužalojimų skaičius. Kalbant apie jaunuolius iki keturiolikos metų: kritimų nuo paspirtukų ir mopedų daugėja. Liublianos universiteto medicinos centras 2015 m. gydė du sužeistuosius, pernai – 24, šiemet – 45.

„Vairuodama automobilį, dažnai nerimauju. Kai važiuoji aplink žiedinę sankryžą, staiga kas nors ant elektrinio paspirtuko atvažiuoja dideliu greičiu. Ir jų tikriausiai bus vis daugiau“, – kalbėjo praeivė.

„Nežinau, ar amžiaus ribos padidinimas vienais ar dvejais metais daug pakeistų. Aš suteikčiau vairuotojams mokymus. Pavyzdžiui, nedidelis egzaminas“, – siūlė praeivis.

LNK stop kadras

Siūloma griežčiau reglamentuoti ir transporto priemones, kurių greitis padidintas.

„Policija turėtų galimybę jas konfiskuoti. Kreipiuosi į visus tėvus ir pardavėjus – neleiskite didinti šių transporto priemonių greičio“, – ragino moteris.

Vokietijoje ir Italijoje paspirtukų vairuotojų amžius – keturiolika metų, Danijoje – penkiolika, Belgijoje, Ispanijoje ir Lietuvoje – šešiolika. Austrijoje ir Prancūzijoje paspirtukais riedėti gali net dvylikmečiai.

Šiame straipsnyje:
paspirtukai
griežtina taisykles
vairuotojams
Slovėnija

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų