Vairavimo egzamine – ryškus pokytis

– Kaip dažnai būsimi vairuotojai ateina laikyti vairavimo egzamino su automatine pavarų dėže?
– Žiūrint iš statistinės pusės, 2024 metais buvo priimta daugiau nei 20 tūkst. egzaminų asmenims, norintiems įgyti teisę vairuoti automobilius su automatine pavarų dėže. Praėjusiais metais tokių egzaminų buvo jau 27 tūkst., o šiemet per pirmąjį pusmetį – 16 tūkst. Tikrai matome ženklų pokytį – norinčiųjų laikyti egzaminą su automatine, o ne mechanine pavarų dėže daugėja. Pavyzdžiui, 2021 metais „Regitra“ turėjo tik 8 automobilius su automatine pavarų dėže, o šiandien turime jau 36.
– Tačiau absoliuti dauguma vis dar laiko egzaminą su mechanine pavarų dėže? Kokie čia skaičiai?
– Taip, absoliuti dauguma vis dar laiko su mechanine pavarų dėže. 2024 metais buvo priimta daugiau nei 95 tūkst. tokių egzaminų, praėjusiais metais – daugiau nei 97 tūkst., o šiemet – jau daugiau nei 36 tūkst.
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– Vadinasi, mechaninė pavarų dėžė kol kas vis dar ima viršų. Tačiau jeigu egzaminą laikai su automatine pavarų dėže, vairuotojo pažymėjime atsiranda speciali žyma. Ką ji reiškia ir ką leidžia vairuoti?
– Žyma informuoja, kad vairuotojas gali vairuoti tik automobilį su automatine pavarų dėže. Su mechanine pavarų dėže jis vairuoti negali. Tačiau jeigu egzaminą išlaikėte su automatine pavarų dėže, vėliau galite persilaikyti su mechanine. Tam nereikia papildomų kursų ar iš naujo baigti vairavimo mokyklos. Tiesiog savarankiškai išmokstate vairuoti automobilį su mechanine pavarų dėže, registruojatės į egzaminą ir jį išlaikote. Tuomet galėsite vairuoti automobilius ir su automatine, ir su mechanine pavarų dėže.
– Automobilių pardavėjai sako, kad automatinė pavarų dėžė po truputį išstumia mechaninę iš rinkos. Ar ateis diena, kai ir „Regitros“ kieme automatinių automobilių bus gerokai daugiau, o mechaninių liks vos vienas kitas?
– Manau, kad tokia diena tikrai ateis. Kaip minėjau, per penkerius metus automatinių automobilių skaičius „Regitroje“ išaugo daugiau nei tris kartus. Be to, gamintojai vis dažniau gamina hibridinius automobilius, o jie dažniausiai būna su automatine pavarų dėže.
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