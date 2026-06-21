Vagių galimybės – 100 l per minutę

Gegužės 28-ąją Du (Doubs) departamento žandarmerijos pareigūnai, iš anksto įspėti apie galimą nusikaltimą, sustabdė sunkvežimį ir po važiuokle aptiko paslėptą siurblį, valdomą nuotoliniu būdu veikiančiu pulteliu, rašoma portale trans.info.
Įranga buvo paruošta naudoti – vogti degalus iš kitų transporto priemonių, jos našumas siekė iki 100 l per minutę.
Lemiamą vaidmenį išaiškinant šį incidentą atliko nukentėjęs vairuotojas. Jis, pastebėjęs įtartinus asmenis ir jų sunkvežimį, nedelsdamas informavo pagalbos tarnybas.
Sulaikymas Prancūzijoje – vienas iš daugelio atvejų, atspindinčių platesnę tendenciją Europoje.
Belgijos transporto ir logistikos asociacijos „Transport en Logistiek Vlaanderen“ duomenimis, kas penkta vežėjų įmonė fiksuoja degalų vagysčių augimą. Vien šiemet balandį nusikaltėlių laimikiu tapo daugiau nei 10 tūkst. l dyzelino.
Daugėja organizuotų grupinių vagysčių naudojant specialią įrangą.
Rinkos dalyviai pažymi, kad situaciją apsunkina degalų kainų augimas ir geopolitinė įtampa. Daugėja organizuotų grupinių vagysčių naudojant specialią įrangą.
Panašus incidentas 2026-ųjų kovą užregistruotas ir Vokietijoje – greitkelio aikštelėje „Grüner Winkel“ netoli Euskircheno iš dviejų vilkikų pavogta apie 1,6 tūkst. l dyzelino, kol vairuotojai miegojo kabinose.
Nuostolius skaičiuoja ir Prancūzijos vežėjai. Įmonė „Transports Quince“ nurodė, kad 2025 m. prarado daugiau nei 13,8 tūkst. litrų dyzelino, o 2026 m. sausį – daugiau nei 5,2 tūkst. l. Pavogtų degalų vertė siekė 6 750 eurų.
Vežėjai pabrėžia, kad nuostoliai dažnai neapsiriboja vien pavogtų degalų verte. Papildomai patiriama išlaidų dėl sugadintų bakų, prastovų ir vėlavimų vykdant užsakymus. Draudimas paprastai kompensuoja transporto priemonės pažeidimus, tačiau ne padarytą žalą dėl pavogto dyzelino.
Ekspertų vertinimu, atvejis Prancūzijoje atskleidžia, kad degalų vagystės tampa vis labiau technologiškai pažangios ir organizuotos, o transporto sektoriui tenka ieškoti papildomų prevencijos priemonių.
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