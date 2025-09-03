Tirpsta lengvatos elektromobiliams: piktinasi, kodėl turi mokėti du kartus

Klaipėdos centre nemokamai statyti elektromobilį gali tik vietos gyventojai. Svečiams, net ir automobilį įkraunant, teks susimokėti.
„Turėtų būti kažkokie privalumai, pliusai“, – komentavo elektromobilio savininkė Lina Daugienė.
Valdžia aiškina, kad tiesiog baigėsi sutartys su elektros stoteles pastačiusiomis įmonėmis, todėl lengvatų neliko.
„Ten tos vietos, kur yra privačios ir kur kraunasi žmonės, mokėdami privačiam operatoriui, tai miestas neturėtų prisidėti prie jo verslo“, – tikino Klaipėdos keleivinio transporto vadovas Gintaras Neniškis.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Sprendimą priėmė Klaipėdos miesto taryba.
„Gavę statistiką matome, kad tokia lengvata naudojasi ne klaipėdiečiai, o atvykę svečiai. Tas sprendimas yra toks, koks yra, neturiu ką daugiau pridurti“, – pabrėžė Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus.
Kaune tokia tvarka įsigaliojo nuo rugpjūčio – jei Kaune negyveni ir nedirbi, už elektromobilio statymą centre, net ir jį įkraunant, turi susimokėti.
„Politinis sprendimas, tikrai nesusijęs su ekologija ar elektromobilių skatinimu“, – kalbėjo elektromobilio savininkas Dainius Jakas.
Visgi D. Jakas supranta, kad visos tos lengvatos elektromobiliams nebus amžinos. Daug tokių lengvatų jau panaikino Norvegija. Tačiau ten elektromobilių dalis daug kartų didesnė nei Lietuvoje.
„Tuos visus privalumus visą laiką buvo smagu turėti, bet kažkada jie baigsis“, – svarstė elektromobilio savininkas.
Kauno valdžia sako paprastai – elektromobilių skaičius nenumaldomai auga, o centre tiesiog trūksta vietų.
„Tikrai matome, kad automobiliai nuo pat ryto iki vakaro paliekami ilgam laikui ir sumažinus jų kiekį, atsirastų galimybė trumpam atvykusiems užsukti į įstaigas“, – aiškino Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas Martynas Matusevičius.
Vilniečiai nesupranta, kai reikia mokėti ir už elektrą, ir už stovėjimą.
„Čia nesąmonė. Važiuoju dažnai į pajūrį, sustoju ir Kaune pasikrauti. Man labai keista, kai moki už paslaugą ir dar už parkavimą. Tas pats kaip atvažiavus į rankinę plovyklą, kol plauni automobilį, dar mokėtum už parkingą“, – piktinosi elektromobilio savininkas Andrius Čepkus.
Pirmą kartą apie tokią tvarką girdi net ir kai kurie elektromobilių entuziastai. Elektromobiliais ne vienerius metus prekiavęs Laurynas Bogusevičius tvirtino, kad tai – mažiausiai kvaila.
„Pakankamai logiška, kad kol moki už elektrą ir krauniesi, neturi mokėti už parkavimą. Nuvažiavęs į kitą miestą galvočiau lygiai tą patį, o sulaukęs baudos pasijusčiau mažų mažiausiai keistai“, – dėstė elektromobilio savininkas L. Bogusevičius.
Kauno ir Klaipėdos sprendimais nepatenkinta ir penkis šimtus greito įkrovimo stotelių šalyje pastačiusi įmonė „Ignitis“.
Tai keičia visą tvarumo ir judėjimo logiką.
„Jeigu nori keliauti tarp miestų ir esi ne vietinis, tai tave tarsi baudžia. Atvažiavęs iš kito miesto negauni tų lengvatų, kurias galbūt turi tik to miesto gyventojai. Tai keičia visą tvarumo ir judėjimo logiką“, – akcentavo „Ignitis“ Elektrinio mobilumo departamento vadovas Eimantas Balta.
„Tu realiai esi apmokestinamas už tą pačią vietą du kartus: savivaldybei sumoki už elektrą padidintu tarifu, nes krauni automobilį, jie uždirba, o tada dar ir už stovėjimą. Tai gal geriau krautis nestovint, jei žiūrėtume utopiškai“, – pridūrė L. Bogusevičius.
Žinoma, galima elektromobilį įkrauti stotelėje prie parduotuvės ar prekybos centro – tuomet už stovėjimą, greičiausiai, mokėti nereikės.
Įkraunant automobilį sostinėje už stovėjimą mokėti nereikia nei vietiniams, nei svečiams. Tiesa, lengvatų elektromobiliams Vilniuje taip pat mažėja. Mėlynojoje zonoje parkavimas nuo antros valandos jau apmokestintas ir gryniesiems elektromobiliams.
„Kadangi ten mažai automobilių stovėjimo vietų – tai Senamiesčio teritorija – siekiame skatinti trumpalaikį stovėjimą, kad automobilių rotacija būtų didesnė dėl didelio svečių ir lankytinų vietų skaičiaus“, – aiškino JUDU judumo transformacijos vadovas Jonas Damidavičius.
Yra ir kita medalio pusė – žmonės piktinasi, kad kai kurie elektromobilių savininkai gudriai piktnaudžiauja. Įkrautus automobilius palieka dar valandoms stovėti nemokamai, o kai kurie jų išvis neįkrauna – tiesiog įkiša laidą ir išeina savais reikalais. Tai – Kelių eismo taisyklių pažeidimas.
„Jeigu pastebi pareigūnai, kad automobilis tik stovi, o nesikrauna, jie turėtų į tai atkreipti dėmesį“, – pabrėžė E. Balta.
„Ignitis“ anksčiau keliose stotelėse išbandė drausminančias priemones – žmonėms, įkrovusiems, bet palikusiems elektromobilį stovėti, už kiekvieną minutę nuskaičiuodavo 10 centų. Tokia sistema, kaip teigiama, pasiteisino.
„Tikslas yra, kad klientas sureaguotų ir patrauktų automobilį. Po įkrovimo bus dar 10–15 minučių laikotarpis, per kurį klientas, gavęs pranešimą programėlėje, galės užbaigti reikalus ir lengvai patraukti automobilį“, – paaiškino ekspertas.
Tokią sistemą, kai pinigai būtų nuskaičiuojami už įkrovimo stotelėse paliktus automobilius, ketinama įdiegti visoje šalyje dar šiemet. Kokia suma bus nuskaičiuojama už kiekvieną minutę, dar nenuspręsta.
