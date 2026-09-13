Rinkos pulsas: optimizmas ir įtampa

Lyderė – „Toyota“
Preliminariais „AutoTyrimų“ duomenimis, praeitą mėnesį Lietuvos naujų lengvųjų automobilių (M1 ir N1) registravimas, palyginti su 2025-ųjų rugpjūčiu, šoktelėjo 20,7 proc. (iki 4 348 vnt.).
Asmeninių automobilių (M1) registravimas išaugo 28,7 proc. (4 108 vnt.), lengvųjų komercinių transporto priemonių (N1) apimtis smuktelėjo 41,5 proc. (240 vnt.).
Rinkoje pirmavo „Toyota“ (795 vnt.), antrą vietą užėmė „Volkswagen“ (736 vnt.), trečią – „Skoda“ (633 vnt.). Tarp prestižinių markių lyderio pozicijos neužleido „Audi“ (231 vnt.).
Rugpjūtį tarp asmeninės paskirties modelių populiariausi buvo „Volkswagen Tiguan“ (323 vnt.), „Toyota RAV4“ (217 vnt.) ir „Skoda Octavia“ (211 vnt.). Tarp lengvųjų komercinių automobilių pirmavo „Renault Master“ (47 vnt.) ir „Citroen Berlingo“ (21 vnt.).
M1 automobilių registravimas rugpjūtį išaugo 28,7 proc.
Tarp naujokų – „Seltos“
Praeitą mėnesį Lietuvoje įregistruoti 365 tikrieji elektromobiliai (EV), tai – 76,3 proc. daugiau nei prieš metus. Populiariausias modelis – „Skoda Enyaq“ (18 vnt.).
2026 m. sausį–rugpjūtį Lietuvoje iš viso įregistruotas 35 541 naujas lengvasis automobilis – 17 proc. daugiau nei atitinkamu laikotarpiu pernai.
Šiemet įregistruoti 2 789 elektromobiliai – 55,8 proc. daugiau nei per aštuonis 2025 m. mėnesius. Per metus jų rinkos dalis paaugo nuo 5,9 proc. iki 7,8 proc.
Praeitą mėnesį mūsų šalies rinkoje debiutavo mažas automobilis „BYD Dolphin G“, didelis vienatūris „Forthing V9“, kompaktinis visureigis „Kia Seltos“ ir Lietuvoje oficialiai dar neatstovaujamos „Zeekr“ markės modelis „Zeekr 001“.
Laiškas JAV Kongresui
Tarp kaimynių Kanados ir JAV tebetvyrant įtampai dėl tarpusavio prekybos ir mokesčių, šiose šalyse įsitvirtina skirtingi požiūriai ir į ryšius su kai kuriais kitais pasaulio gamintojais.
Kanados Vyriausybė neprieštaravo, kad kiniškų automobilių importo apimtys nebūtų varžomos ir atitiktų išankstinį susitarimą.
Nuo kovo 1-osios iki rugpjūčio 31-osios Kinija pateikė kanadiečiams 15 603 automobilius (8 897 vnt. mažiau nei planuota), antro pusmečio limitas buvo 24,5 tūkst., tačiau, kinams pageidaujant, Kanada sutiko, kad būtų papildomai pridėta ir beveik 9 tūkst. automobilių netyčinė „skola“.
Vašingtone įsikūręs Automobilių inovacijų aljansas kreipėsi laišku į JAV Kongresą, kad būtų visiškai uždraustas kiniškų transporto priemonių importas (tiesioginis ar iš kitų šalių) ir jų gamyba JAV – esą tai kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, be to, pažeidžiami sąžingos konkurencijos principai.
Aljansą sudaro ne vien JAV automobilių gamintojai (tarp jų – „General Motors“, „Ford“), bet ir Azijos („Toyota“, „Honda“, „Hyundai“, „Kia“, „Mazda“, „Mitsubishi“, „Nissan“, „Subaru“) bei Europos verslo grandai (BMW, „Mercedes-Benz“, „Volkswagen“, „Volvo“, „Jaguar Land Rover“, „Ferrari“), tad tikimasi, kad kongresmenai ras optimalų sprendimą.
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