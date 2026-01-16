„Regitra“ paskaičiavo, kiek pernai priėmė vairavimo egzaminų – skaičiai įspūdingi

Pasak „Regitros“ pernai būsimi vairuotojai laikė 157 836 teorijos ir 154 440 praktikos vairavimo egzaminų – atitinkamai 15 ir 7 proc. daugiau nei 2024 metais. Be to, buvo fiksuoti ir teigiami paslaugų prieinamumo pokyčiai – laukimo laikas į praktikos egzaminą sutrumpėjo nuo 25 iki 19 dienų.
„Regitros“ teigimu, tokį rezultatą pavyko pasiekti bendradarbiaujant su vairavimo mokyklomis ir paprastinant vidinius įmonės procesus.
„Tobulindami praktinio egzamino vertinimo principus siekėme, kad sprendimai būtų objektyvūs, o pats procesas – skaidrus ir orientuotas į realias eismo sąlygas. Mūsų tikslas – padėti būsimiems vairuotojams geriau pasirengti kasdieniam dalyvavimui eisme, o pasirinktos krypties teisingumą rodo ir rezultatai – praktikos išlaikymo procentas pernai pagerėjo 3 proc. “, – pranešime cituojamas „Regitros“ laikinasis generalinis direktorius Rytis Polikauskas
Pernai įmonė taip pat išdavė arba atnaujino 245 tūkst. vairuotojo pažymėjimų.
Augo ir elektroninių paslaugų aktualumas – beveik 40 proc. klientų rinkosi sprendimus, leidžiančius sutaupyti laiko ir vairuotojo pažymėjimą gauti neišeinant iš namų. Taip pat išaugo tarptautinių vairuotojo pažymėjimų paklausa – 2025 m. jų išduota 44 proc. daugiau nei 2024 m.
Pernai „Regitra“ įregistravo istoriškai didžiausią naujų ir iš užsienio įvežtų transporto priemonių skaičių – 264 tūkst. transporto priemonių, arba 4 proc. daugiau nei metais anksčiau.
Iš viso per metus išregistruota beveik 43 tūkst. transporto priemonių, apie 2 tūkst. daugiau nei pernai tuo pačiu metu.
Įmonė pernai taip pat investavo į transporto priemonių ir padalinių modernizavimą visoje Lietuvoje.
2025 m. atnaujinta daugiau nei pusė viso autoparko – jis pasipildytas 58 lengvaisiais automobiliais ir 21 motociklu.
Be to, per metus buvo atnaujinti „Regitros“ padaliniai Šilutėje, Kretingoje, Druskininkuose, Jonavoje, Biržuose, Radviliškyje ir Nemenčinėje.
