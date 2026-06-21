Pribloškiantis įžūlumas: klastoja ridą, slepia savininkus

Rezultatai stulbina
Automobilių istorijos ataskaitų tyrimai atskleidė nepagražintą antrinės rinkos realybę. Kai kurių modelių rida Lietuvoje buvo pakoreguota beveik 500 tūkst. km.
Nenuostabu, kad girdėdami tokius duomenis pirkėjai vengia automobilių su suklastota rida ar paslėptais defektais. Tačiau tai toli gražu ne vieninteliai kriterijai, į kuriuos reikėtų atkreipti dėmesį renkantis naudotą transporto priemonę. Dažnai savininkus ar registracijos šalis keitę automobiliai taip pat gali turėti nemalonių paslapčių.
Automobilių duomenų įmonė „carVertical“ Lietuvoje ir kitose Europos šalyse atliko išsamų tyrimą. Jo metu buvo išanalizuoti pernai pasitaikę ekstremaliausi naudotų transporto priemonių rinkoje pasitaikę atvejai. Tyrime buvo išanalizuotos šios įmonės vartotojų įsigytos automobilių istorijos ataskaitos nuo 2025 m. sausio iki 2025 m. gruodžio aštuoniolikoje Europos šalių.
Gauti duomenys parodė, kad automobiliai Lietuvoje kartais atjaunėja šimtais tūkstančių kilometrų. Nutylimi net duomenys apie ketvirtį milijono eurų ar dar daugiau siekiančią žalą, kurią eismo ar kitokio įvykio metu patyrė transporto priemonė. Nesiėmus atsargumo priemonių, kyla nemenka rizika įsigyti modelį su itin prasta istorija.
Savininkų raizgalynė
Nemaža transporto priemonių dalis savo gyvenimą pradeda vienoje šalyje, tačiau po kurio laiko yra parduodamos ir išgabenamos į užsienį. Taip keliolikos metų senumo automobilis gali būti pakeitęs keletą šalių ir savininkų.
Nutylimi net duomenys apie ketvirtį milijono eurų ar dar daugiau siekiančią žalą.
Iš visų „carVertical“ Lietuvoje tikrintų modelių daugiausia šalių pakeitė vienas „Mercedes-Benz GLE-Class“ – net aštuonias. Toliau rikiuojasi „Audi A4“, važinėjęs šešiose šalyse, ir tiek pat valstybių pakeitęs „Mercedes-Benz S-Class“.
Renkant daugiausia savininkų Lietuvoje pakeitusį automobilį aiškiai išsiskyrė mikroautobusas „Fiat Ducato“. Šis itališkasis darbinis arkliukas turėjo net 23 oficialius savininkus. Iš karto už jo rikiuojasi „Audi A6“ ir 5-osios serijos BMW – 22 savininkai.
Duomenimis nesidalija
Pasak automobilių rinkos eksperto Mato Buzelio, didžiulė savininkų kaita neretai signalizuoja apie prastą transporto priemonės būklę.
„Jei automobilis vis perleidžiamas į kitas rankas, dažnai tai byloja apie rimtas problemas, kurių nenorima tvarkyti. Pasitaiko, kad ir pats automobilio savininkas nežino, kad jo turima transporto priemonė praeityje pakeitė keletą šalių. Jei automobilis perkamas nepatikrinus jo istorijos, gauti šią informaciją kokiais nors kitais būdais neįmanoma“, – perspėjo specialistas.
Tokia situacija susidaro, nes kai kurios šalys tiesiog nesidalija specializuotais duomenimis su kitomis valstybėmis. Pavyzdžiui, beveik 2 mln. automobilių kasmet eksportuojanti Vokietija nesidalija informacija su kitomis šalimis. Tad, vos automobilis parduodamas į kitą šalį, jo praeities istorija lieka nepasiekiama ir nugula Vokietijos institucijų duomenų bazėse.
Įdomu, kad Vokietija nėra vienintelė Europos valstybė, turinti tokius griežtus duomenų apsaugos reikalavimus. Kadangi Senajame žemyne daugybė automobilių importuojami iš užsienio, tai sukuria palankias sąlygas nesąžiningiems pardavėjams slėpti transporto priemonių istoriją ir apgaudinėti patiklius pirkėjus.
„Škoda“ – lyg po karo
Į keletą smulkių eismo įvykių patekęs automobilis nėra išskirtinis atvejis, tačiau kai kurių modelių žalos įrašai istorijos ataskaitose skaičiuojami dešimtimis.
Tyrimo duomenimis, Lietuvoje daugiausia apgadinimų patyręs automobilis buvo „Škoda Superb“ – net 36. Už jo rikiuojasi po devyniolika žalų įrašų turintys „Lexus LS“ ir „Audi A6“.
Svarbu atkreipti dėmesį, kad registruoti žalų įrašai nebūtinai reiškia, kad automobilis buvo patekęs į tokį pat skaičių eismo įvykių. Kai kuriais atvejais su ta pačia avarija gali būti susiję net keli žalų įrašai, todėl bendras apgadinimų skaičius labiau atspindi jų rimtumą.
Daugiausia buvo pakoreguota „Audi Q8“ modelių rida – vidutiniškai net 476 tūkst. km.
Prabangių automobilių avarijas draudikai įkainoja brangiausiai. Mūsų šalyje didžiausia bendra apgadinimų verte pasižymėjo „Porsche 911 GT3 RS“ – net 395 tūkst. eurų. Po jos išsirikiavo to paties modelio „Porsche 911“ (222 tūkst. eurų) ir „Ferrari 448 GTB“ (205 tūkst. eurų).
„Jei automobilio apgadinimų vertė siekia dešimtis ar net šimtus tūkstančių eurų, reikėtų jo vengti arba bent jau nuvežti nuodugniai apžiūrai į autorizuotą servisą. Kadangi transporto istorijos ataskaitose matyti, kokie komponentai buvo apgadinti, galima jiems skirti daugiau dėmesio apžiūros metu ir paprašyti specialistų kruopščiau įvertinti tam tikras automobilio dalis“, – dėstė M. Buzelis.
Atjaunėja šviesmečiais
Automobilio rida – vienas pagrindinių kriterijų, kuriuo vairuotojai vadovaujasi rinkdamiesi naudotą transporto priemonę.
Paprastai kuo didesnė rida, tuo automobilis mažiau patrauklus antrinėje rinkoje. Dėl šios priežasties ridos koregavimas vis dar nepraranda populiarumo, o europiečiai kasmet praranda milijonus eurų.
Iš visų „carVertical“ Lietuvoje 2025-aisiais tikrintų automobilių daugiausia buvo pakoreguota „Audi Q8“ modelių rida – vidutiniškai net 476 tūkst. km. Toliau rikiuojasi „Mercedes-Benz Sprinter“ (331 tūkst. kilometrų) ir „Volkswagen T4“ (281 tūkst. km). Ridos klastojimas ypač stipriai paveikia brangesnių automobilių pirkėjus, nes taip jie gali permokėti už dominantį modelį dešimtis tūkstančių eurų.
„Suklastota rida dažnai pasižymi iš užsienio importuoti modeliai. Kadangi šalys nesikeičia automobilių informacija, istoriniai duomenys naujosios šalies institucijoms lieka nepasiekiami. Šią ydingą situaciją galėtų pakeisti tik bendra Europos šalių pozicija, kad automobilių pirkėjai turėtų šansą sužinoti automobilio istoriją be jokių apribojimų ir netaptų sukčių aukomis“, – aiškino M. Buzelis.
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