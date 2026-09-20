Pirkti ar parduoti – aiškiau ir paprasčiau

Aktuali paslauga
Iki šiol „Regitros“ svetainėje internete buvo pateikiama PDF formato pirkimo–pardavimo sutartis, kurią reikėjo atsisiųsti ir užpildyti savarankiškai.
Šia forma klientai naudojasi aktyviai – kas mėnesį apie 13 tūkst. žmonių.
Nuo šiol sutartį galima pildyti tiesiog „Regitros“ svetainėje, naudojantis telefonu ar kompiuteriu.
Atnaujinta forma padeda nuosekliai pateikti visą sutarčiai reikalingą informaciją. Dalis automobilio duomenų įrašoma automatiškai, o prie kitų laukelių prireikus pateikiami paaiškinimai, kokią informaciją nurodyti ir kur ją rasti.
„Tai – kokybinis pokytis, leidžiantis greičiau ir tiksliau įrašyti reikiamus duomenis. Tikiu, kad jis bus naudingas mūsų klientams“, – sakė „Regitros“ generalinė direktorė Ieva Tarailienė.
Parašų variantai
Užpildžius reikiamus laukelius, suformuojama sutartis, ją galima atsisiųsti ir išsaugoti savo įrenginyje.
Skaitmeniniu būdu parengtą sutartį patogu iš karto pasirašyti elektroniniu ar mobiliuoju parašu ir persiųsti kitai sandorio šaliai, kuri taip pat gali ją pasirašyti elektroniniu parašu.
Norint pasirašyti įprastai, sutartį galima atsispausdinti ir pasirašyti ranka.
Pasirašytą sutartį pirkėjas turi įkelti į „Regitros“ savitarnos puslapį internete, o pardavėjas – patvirtinti pateiktus duomenis. Taip deklaruojamas automobilio nuosavybės pasikeitimas, o informacija apie naująjį savininką užfiksuojama „Regitros“ sistemoje, ją mato ir kitos institucijos.
Dalis automobilio duomenų sutartyje įrašoma automatiškai.
Patikros vertė
Pirkimo–pardavimo sutartis nėra tik formalumas. Ji padeda apsaugoti tiek pirkėjo, tiek pardavėjo interesus, todėl prieš ją pasirašant svarbu patikrinti, ar teisingai nurodyti duomenys apie sandorio šalis, automobilio kainą, ridą, būklę ir žinomus defektus.
Ypač svarbu sutartyje užfiksuoti automobilio trūkumus, pavyzdžiui, kėbulo, važiuoklės ar variklio pažeidimus. Taip pat reikėtų aiškiai nurodyti, kaip bus atsiskaitoma už automobilį, o perdavus pinigus užfiksuoti jų gavimo faktą, kad ateityje niekam nekiltų papildomų klausimų.
Prieš sudarant sandorį svarbu įsitikinti, kad sutartis sudaroma su tikruoju transporto priemonės savininku arba jo teisėtai įgaliotu asmeniu. „Regitra“ taip pat rekomenduoja į sutartį įrašyti savininko deklaravimo kodą (SDK), be jo nebus galima deklaruoti transporto priemonės savo vardu ir vėliau registruoti.
Perkant Lietuvoje jau registruotą automobilį taip pat verta patikrinti, ar jam nėra taikomi apribojimai – pavyzdžiui, ar jis nėra areštuotas arba įkeistas. „Regitros“ elektroninėse paslaugose, įvedus transporto priemonės duomenis, galima matyti išsamesnę informaciją apie automobilį ir jam taikomus apribojimus.
Jeigu automobilis rastas skelbimų portale, verta išsisaugoti ir patį skelbimą. Jame pardavėjo pateikta informacija apie automobilio būklę, ridą, komplektaciją ar trūkumų nebuvimą, kilus ginčui, gali tapti svarbiu įrodymu.
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