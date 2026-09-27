Pėstiesiems ir dviratininkams – daugiau saugių galimybių

Bendro tinklo link
Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimo ir atnaujinimo darbų apimtis 2026-aisiais – apie 50 proc. didesnė nei pernai, kai buvo nutiesta arba rekonstruota apie 27 km.
Bendra šių metų projektų vertė siekia daugiau kaip 33,8 mln. eurų, dalis darbų finansuojama Europos regioninės plėtros fondo (RRF) lėšomis.
„Lietuvos žmonių laukia rekordiniai darbai – dar bene 500 km naujų trasų. Šie kilometrai gyventojams taps saugiu keliu į darbą, mokyklą, parduotuvę ar kaimyninę gyvenvietę, o keliautojams – galimybe atrasti Lietuvos kraštovaizdžius ir lankytinas vietas“, – sakė susisiekimo viceministras Lukas Paškevičius.
Bendra šių metų projektų vertė – daugiau nei 33,8 mln. eurų.
„Pėsčiųjų ir dviračių takai – svarbi darnaus judumo infrastruktūros dalis. Vertindami projektus žiūrime ne tik į tai, kur įrengti naują taką ar kaip sutvarkyti konkretų tako ruožą, bet ir į tai, kaip jis veiks bendrame susisiekimo tinkle“, – teigė „Via Lietuva“ vadovas Martynas Gedaminskas.
Šakių rajone „Via Lietuva“ ir savivaldybės įgyvendinami projektai padeda kurti tokį tinklą: krašto kelyje Nr. 140 Kaunas–Zapyškis–Šakiai šiemet baigiamas tiesti 6,357 km ilgio pėsčiųjų ir dviračių takas.
Jis pagerins susisiekimą vietos gyventojams ir suteiks galimybę saugiau dviračiais ar pėsčiomis pasiekti vieną iš rajono lankytinų vietų – Zyplių dvarą.
„Mūsų tikslas – kurti vientisą takų tinklą, kuris jungtų Šakius su aplinkinėmis gyvenvietėmis ir lankytinomis rajono vietomis. Naujoji atkarpa – dar vienas konkretus žingsnis šia kryptimi“, – pažymėjo Šakių rajono savivaldybės meras Raimondas Januševičius.
Kartu su savivaldybėmis
Šakių rajonas nėra vienintelis pavyzdys, kai pėsčiųjų ir dviračių infrastruktūra kuriama bendradarbiaujant.
Elektrėnų savivaldybė kartu su „Via Lietuva“ įgyvendina projektą, kuriuo asfaltuojant rajoninį kelią su žvyro danga Nr. 4730 Lapiakalnis–Abromiškės–Žebertonys kartu įrengiamas ir atskiras 5,24 km ilgio takas, kuris susijungs su Abromiškėse jau esamu taku.
Radviliškio rajone palei kelią A9 Panevėžys–Šiauliai šiemet jau atnaujintas daugiau kaip 5,4 km ilgio takas, jungiantis Radviliškį su Karčemomis. Beveik 4 km ilgio takas krašto kelyje Radviliškis–Pakruojis (Nr. 212) įrengtas praeitais metais – jis sujungė miestą su Aukštelke.
Tauragės rajone pėsčiųjų ir dviračių infrastruktūra atnaujinama magistraliniame kelyje A12 Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas. Čia įrengtas beveik 1,6 km ilgio pėsčiųjų ir dviračių takas, taip pat pertvarkyta sankryža, įrengtas apšvietimas, viešojo transporto stotelės ir infrastruktūra, pritaikyta žmonėms su negalia.
Tauragės rajone naujas takas tiesiamas ir krašto kelyje Nr. 164 Mažeikiai–Plungė–Tauragė. Kur šalia Mažonų gyvenvietės ne tik rekonstruojamas kelias, bet ir įrengiamas 1,37 km ilgio pėsčiųjų ir dviračių takas.
Patogus susisiekimas
Įrengus naujų takų ir atnaujinus esamus, žmonėms bus daugiau galimybių patogiai ir saugiai pasiekti gyvenvietes, lankytinas ir poilsio vietas.
Joniškio rajone iki metų pabaigos planuojama užbaigti beveik 9,5 km ilgio pėsčiųjų ir dviračių taką prie krašto kelio Nr. 153 Joniškis–Žagarė–Naujoji Akmenė. Naujuoju taku nuo Skaistgirio miestelio bus galima saugiai pasiekti Žagarę – juo galės keliauti tiek pėstieji, tiek dviratininkai.
Panevėžio rajone sutvarkytas 5,234 km ilgio pėsčiųjų ir dviračių takas prie krašto kelio Nr. 121 Anykščiai–Troškūnai–Panevėžys (49,306–54,540 km). Takas jungia Panevėžį, Velžį ir Liūdynę, todėl gyventojams bus patogiau ir saugiau pasiekti šias gyvenvietes pėsčiomis ar dviračiu.
Vilniaus rajone prie rajoninio kelio Nr. 5241 Buivydiškės–Zujūnai įrengtas 1,5 km ilgio pėsčiųjų ir dviračių takas. Jis driekiasi per Buivydiškių gyvenvietę iki Zujūnų gatvės sankryžos, todėl visiškai užbaigus kelio rekonstrukcijos darbus gyventojams atsiras saugesnė galimybė judėti tarp gyvenvietės ir aplinkinių teritorijų.
Beveik 2 km pėsčiųjų ir dviračių tako atnaujinta ir besiplečiančiame Nemėžyje, magistraliniame kelyje A3 Vilnius–Minskas ruože nuo 6,650 iki 8,548 km šiais metais atlikti tako paprastojo remonto darbai.
Kas laukia 2027-aisiais?
Daugiau kaip 14 km pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimo ir atnaujinimo darbai bus tęsiami kitais metais.
Tarp Alvito ir Virbalio (magistralinis kelias A7Marijampolė–Kybartai–Kaliningradas (30,48–36,38 km) tęsiami naujo, beveik 6 km ilgio pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo darbai. Naujoji atkarpa taps vientisos trasos tarp Vilkaviškio ir Kybartų dalimi, kuria bus patogu keliauti tiek kasdieniais reikalais, tiek laisvalaikiu.
Prie krašto kelio Nr. 229 Aristava–Kėdainiai–Cinkiškiai (13,05–17,07 km) kitais metais planuojama baigti įrengti 4 km ilgio taką, sujungsiantį Kėdainius su Josvainiais.
Palangoje šiemet tikimasi užbaigti apie 1 km ilgio pėsčiųjų ir dviračių tako ruožą prie krašto kelio Nr. 2253 Palanga–Graudūšiai. Takas driekiasi nuo žiedinės sankryžos su Vėžių ir Vasario 16-osios gatvėmis iki S. Dariaus ir S. Girėno gatvės. Šio tako tęsinys, kurio ilgis – kiek daugiau nei 3 km, bus įrengtas kitąmet. Jis prasidės ties S. Dariaus ir S. Girėno gatvės sankryža ir tęsis iki Nemirsetos.
Kitais metais tako įrengimo darbai bus vykdomi ir Klaipėdos rajono Sendvario seniūnijoje (kelias Nr. 2212 Klaipėda–Radailiai–Kretinga).
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