Nors naujų automobilių pardavimai auga, Lietuvos autoparkas toliau sensta

Lietuvos energetikos agentūros (LEA) Energetikos duomenų analizės centro duomenimis, 2026 m. rugsėjo 1 d. Lietuvos kelių transporto priemonių registre iš viso buvo įregistruota daugiau nei 1,89 mln. lengvųjų automobilių. Per dvylika mėnesių šis skaičius ūgtelėjo 4,6 proc.
Tuo metu „Citadele grupės“ paskelbta apžvalga rodo, jog po kelių sudėtingų metų naujų automobilių registracijų skaičius 2025 metais šoktelėjo beveik 40 proc. – iki daugiau nei 46 tūkst. transporto priemonių.
„Pagrindinė priežastis, dėl kurios auga automobilių finansavimas, yra sumažėjusios palūkanų normos. Tačiau prie sprendimų įsigyti naują automobilį prisideda ir gerėjančios klientų finansinės galimybės bei optimistiškesnės vartotojų nuotaikos“, – teigė „Citadele Leasing“ Lietuvos filialo vadovas Vaidotas Gurskas.
Remiantis „Regitros“ duomenimis, 2025 m. didžiausią naujų automobilių įsigijimų dalį sudarė būtent lizingu pirktos transporto priemonės.
Nepaisant teigiamų naujų automobilių pardavimo tendencijų, Lietuvos automobilių parkas išlieka vienas seniausių visoje Europos Sąjungoje. Anot V. Gursko, ši padėtis kelia didelių iššūkių.
„Net ir augant naujų automobilių registracijoms, bendras Lietuvos autoparkas sensta. Tai reiškia didesnę taršą ir mažesnį energetinį efektyvumą, nes transporto priemonių struktūroje vis dar dominuoja dyzeliniai automobiliai. Be to, per pastarąjį dešimtmetį gerokai pažengė saugumo technologijos, todėl senesnės transporto priemonės dažnai neatitinka šiandieninių saugumo standartų“, – pabrėžė pašnekovas.
LEA duomenimis, 2026 m. rugsėjo 1 d. dyzeliniai automobiliai vis dar sudarė net 62,1 proc. viso Lietuvos lengvųjų keleivinių automobilių parko. Benzininiai užėmė 22,2 proc.
Sena technika dominuoja Europoje
ACEA duomenimis, seniausias lengvųjų automobilių parkas buvo Graikijoje – vidutiniškai 17,8 metų. Toliau rikiavosi Estija, kur automobilių amžius vidutiniškai siekė 17,5 metų, ir Čekija su vidutiniškai 16,5 metų senumo automobiliais. Tuo metu Vengrijoje ir Rumunijoje automobilių amžiaus vidurkis siekė 15,6 metus.
Graikijos leidinys „EfSyn“ pažymėjo, kad automobilių parko atnaujinimą lėtina ilgalaikės ekonominės problemos, aukštos naujų automobilių kainos ir ribota gyventojų perkamoji galia. Dalis gyventojų ir įmonių vis dažniau renkasi lizingą bei ilgalaikę nuomą. „EfSyn“ duomenimis, 55–65 proc. naujų automobilių, registruojamų įmonių vardu, įsigyjami taikant lizingo ar ilgalaikės nuomos modelį.
Tuo metu daugiau kaip du milijonai iš Rumunijoje registruotų automobilių yra senesni nei 20 metų, skelbia naujienų portalas „HotNews“. Pasak jų, didelę rinkos dalį sudaro naudoti dyzeliniai automobiliai, o brangus remontas kai kuriuos savininkus skatina ieškoti nelegalių būdų išvengti išlaidų. Mobilumo ir transporto konsultantas Tudoras Măcicășanas „HotNews“ teigė, kad dalis savininkų vietoje sugedusio kietųjų dalelių filtro remonto ar keitimo renkasi jo pašalinimą.
Italijos leidinio „Il Sole 24 Ore“ duomenimis, automobilių parko amžius šalyje siekia apie 13 metų. Pasak leidinio žurnalistės Silvios Martelli, dalis šeimų senus automobilius išlaiko todėl, kad neturi galimybių juos pakeisti. Italijos automobilių pramonės organizacijos siūlo skatinti seniausių transporto priemonių pašalinimą iš kelių ir jų pakeitimą hibridiniais arba mažesnės taršos automobiliais.
Savo ruožtu Ispanijos parlamentas šių metų birželį patvirtino pasiūlymą, kuriuo siekiama skatinti seniausių automobilių pašalinimą iš eismo ir mažesnės taršos transporto priemonių įsigijimą. Galutinė paramos programa dar turi būti nustatyta, tačiau, naujienų portalo „El Confidencial“ duomenimis, tokiu būdu tikimasi pagerinti šalies autoparko amžių, kuris šiuo metu siekia 14,5 metų.
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